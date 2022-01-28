Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы

Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы1
- 28.01.2022, 13:53
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Жаира Болсонару вызвали в суд для дачи показаний.
Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят полицейские по делу об утечке секретных документов. Глава государства опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов. Об этом сообщает Reuters.
Постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Болсонару должен дать показания 28 января.
Болсонару опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда. Атака произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году.
Тогда Болсонару выложил в соцсети фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества.
Ранее в Сенате Бразилии обвинили Болсонару в девяти преступлениях. Обвинения связаны с борьбой с пандемией COVID-19 и включают преступления против человечества.
Также сообщалось, что президента Бразилии в Нью-Йорке не пустили в ресторан. Болсонару оказался непривитым против коронавируса. А для входа в рестораны Нью-Йорка нужен сертификат об иммунизации.