Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы 1 28.01.2022, 13:53

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Жаира Болсонару

фото: afp

Жаира Болсонару вызвали в суд для дачи показаний.

Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят полицейские по делу об утечке секретных документов. Глава государства опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов. Об этом сообщает Reuters.

Постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Болсонару должен дать показания 28 января.

Болсонару опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда. Атака произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году.

Тогда Болсонару выложил в соцсети фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества.

Ранее в Сенате Бразилии обвинили Болсонару в девяти преступлениях. Обвинения связаны с борьбой с пандемией COVID-19 и включают преступления против человечества.

Также сообщалось, что президента Бразилии в Нью-Йорке не пустили в ресторан. Болсонару оказался непривитым против коронавируса. А для входа в рестораны Нью-Йорка нужен сертификат об иммунизации.

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