Мнение: «Ябатькам» давно пора включить мозг 9 28.01.2022, 13:58

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Каждый преступник должен понести наказание.

Читатель Telegram-канала «Баста!» призывает сторонников Лукашенко осознать, что они также находятся в опасности:

— Диктатор в 2020 году слишком сильно развязал руки и устроил в стране настоящий ментовский беспредел.

Это, конечно, сделано не его руками, но исключительно по его вине. Он хотел наказать протестующих и дал слишком много власти необразованным двоечникам, которые только и умеют, что шайками нападать на безоружных людей.

На руках диктатора уже слишком много крови и остановить людоеда, который принес столько горя уже тысячам белорусских семей, становится делом принципа каждого человека. У Дмитрия Усхопова не было при себе национальной символики, он не выкрикивал протестные лозунги, он ехал на праздник к родным.

«Ябатькам» тоже давно пора включить мозг и понять, что они далеко не в безопасности.

Помимо всего, спятивший узурпатор угрожает безопасности и стран соседей. Вляпавшись в слишком много конфликтов, его сумасшедшие амбиции могут втянуть страну в вооруженный конфликт. В стране, где герои сидят за решетками, а бандиты в милицейской форме свободно расхаживают по улицам, не защищен абсолютно никто. В стране, где находятся иностранные войска, страна теряет свой суверенитет. И только мы можем остановить это и восстановить правосудие. Каждый преступник, который избивал людей с начала августа 2020 года, который в тюрьмах применял пытки, на чьих руках смерти десятков людей, должен понести наказание по всей строгости.

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