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Новый посол России Грызлов направился в Минск

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  • 28.01.2022, 14:56
  • 2,106
Новый посол России Грызлов направился в Минск
Борис Грызлов

Глава МИД РФ уже вручил ему верительные грамоты.

Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов направился в Минск 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

В четверг, 27 января, Сергей Лавров вручил Борису Грызлову верительные грамоты, подписанные Путиным.

Российские СМИ в один голос называют Грызлова политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают.

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