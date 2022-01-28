Новый посол России Грызлов направился в Минск

Новый посол России Грызлов направился в Минск2
- 28.01.2022, 14:56
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Глава МИД РФ уже вручил ему верительные грамоты.
Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов направился в Минск 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
В четверг, 27 января, Сергей Лавров вручил Борису Грызлову верительные грамоты, подписанные Путиным.
Российские СМИ в один голос называют Грызлова политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают.