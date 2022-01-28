«Россию, похоже, Китаю уже продали» Петр Межурицкий

28.01.2022, 15:18

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Петр Межурицкий

Инстинкт самосохранения у Кремля атрофировался.

Как бы официальная Россия ни врала, но инстинкт самосохранения у нее не атрофировался.

И как бы народ России ни делал вид, что он от всей души поддерживает государственную ложь своей страны, но единственные, кто на самом деле угрожает ее безопасности, а то и национальной независимости – это ее "друзья". Такие же, как она сама.

То, что НАТО не угрожает России знают в России все, но абсолютное большинство населения предпочитает корчить из себя доверчивых простаков, безоговорочно верящих отечественной пропаганде, все более беспардонно оскорбляющей здравый смысл.

А вот кто на самом деле очень обеспокоен тем, что все большее количество стран изъявляет желание вступить в НАТО?

Конечно, Китай.

Тот, кто вступает в НАТО, тот автоматически не попадает в сферу влияния Китая.

Представляете себе, как бы задергался Китай, если бы Россия, опомнившись, запросилась в НАТО?

Но Россию, похоже, ему – Китаю – уже продали.

И уж не Китай ли стоит за нынешним кипишем, предписав России выдвинуть ультиматум НАТО?

Если так, то очень разумно с его стороны. Чем бы ни закончился кризис, а Россия попадает в еще большую зависимость от Китая. Чем, видимо, и не слишком огорчена.

Петр Межурицкий, kasparov.ru

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