«Тем, кто хочет «повторить», не надо удивляться, если они вдруг попадут в 1941-й год, а не в 1945-й» 28.01.2022, 15:50

Фото: AP

C учетом некоторых обстоятельств, «Алматы» не доберутся до Киева никогда.

В последние дни эксперты часто рассуждают о том, как российские власти загоняют сами себя в ловушку конфронтации с Западом, из которой совершенно не видно, как можно будет выбраться, пишет российский экономист и политолог Владислав Иноземцев.

Однако я хотел бы обратить внимание на несколько иной срез данной проблемы. Ни В.Путин, ни С.Лавров, ни многие другие участники проходящих сейчас переговоров не переходят некоторых «красных линий» в общении со своими «партнерами» – но их холуи, по недоразумению называемые дипломатами и экспертами, делают это постоянно.

В свое время Р.Рейган называл СССР «империей зла», но ни тогда ни сегодня американским советологам не приходило в голову назвать, например, Организацию Варшавского договора «раковой опухолью» – однако для нынешних российских профессоров это плевое дело. В.Путина иногда называют – пусть и не впрямую – убийцей, но никто не скажет про С.Шойгу, что он, например, верблюд; назвать же публично с экрана Первого канала Генерального секретаря НАТО козлом – это у нас, как говорится, «новая нормальность».

Оба перла принадлежат деканам факультетов крупнейших московских вузов. В МИДе солирует М.Захарова, недавно эффектно назвавшая агентство Bloomberg «информационной помойкой». Да, я понимаю, что с мнением компании можно не соглашаться, но нельзя не видеть, что на него ориентируются миллионы людей; что как бизнес-компания Bloomberg генерирует более $10 млрд. в год, а состояние его создателя и собственника М.Блумберга оценивается в $59 млрд – вдвое больше чем у самого успешного российского бизнесмена, тогда как Russia Today только прожигает бюджетные деньги.

Я хочу сказать, что атмосфера противостояния с Западом в современной России серьезно отличается от той, что существовала в СССР. В Советском Союзе понимали, что «холодная война» требует знания противника, компетентности в технологиях, а не шапкозакидательского подхода. Сейчас мы возвеличиваем неосмотрительность и дебилизм – они рьяно внедряются в головы российского югенда, создавая образ мира, который не контролируется и не управляется Россией лишь по странному недоразумению.

Однако оскорбить организацию или страну - не значит возвыситься над ними, а «высмеять» чьи-то технологические возможности не означает создать что-то более значимое. Формируя в стране обстановку презрения к противнику, недооценки его достижений и отторжения его ценностей, мы не укрепляем и не умножаем свои собственные успехи. Мы не можем запустить в серию истребитель пятого поколения, некогда хваленые, но почему-то вдруг ставшие ненужными танки «Армата» и при этом обсуждаем, за сколько дней русские танковые армии дойдут до Киева – хотя, с учетом некоторых обстоятельств, они, скорее всего, не доберутся до него никогда.

Самое страшное, что может случиться при подготовке к конфронтации – недооценка противника. Самое ужасное, что может постичь общество – пренебрежение к знанию и талантам. В современной России и то, и то стало двумя самыми мощными и самыми очевидными трендами. Они могут казаться не слишком заметны в условиях мира и спокойствия. Но они сразу же проявляются в моменты испытаний – так что тем, кто хочет «повторить» некоторые моменты нашей истории, я бы посоветовал не удивляться, если они вдруг попадут в 1941-й год, а не в 1945-й...

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