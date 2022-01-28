Герой Украины Степан Хмара: Ключ к развалу Российской империи всегда находился в Киеве 1 28.01.2022, 16:01

1,894

Степан Хмара

Киев должен быть готов дать отпор.

Для Кремля прекращение войны с Украиной равносильно отказу от идеи российского империализма. Об этом 27 января на премьере общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" заявил народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара.

По его мнению, вторжение России в Украину возможно, но оно будет точечным и, скорее всего, в отдельных районах Донбасса.

"Почему Россия будет воевать? Потому что если она прекратит войну против Украины, то это нужно отказаться от идеи российского империализма. Читайте историю, там написано, что такое российский империализм. Это хорошо знают в Москве, а у нас политики этого не понимают – что ключ от развала Российской империи всегда находился в Киеве. И мы делали очень много ошибок. Поэтому мы должны это помнить и по всем направлениям укреплять свою силу и давать отпор [российской агрессии]", — подчеркнул Хмара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».