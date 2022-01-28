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WSJ: Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину 

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  • 28.01.2022, 16:59
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WSJ: Россия завершила последние приготовления к вторжению в Украину 

Однако западные страны страны делают разные выводы из данных разведки.

Россия провела «последние приготовления к вторжению в Украину», отправив на границу медицинские подразделения, цитирует издание The Wall Street Journal «Новое время».

Издание отмечает, что Москва достигла такого уровня готовности к вторжению, «которого не было никогда».

Газета подчеркивает, что эти шаги еще не означают, что нападение неизбежно, однако они являются предпосылками для боевых действий, а также они усилили споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина.

В статье говорится, что США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

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