Ученые назвали важные для здоровья сердца продукты 1 28.01.2022, 18:42

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Один из таких продуктов — чеснок.

Для того, чтобы сохранить сердце здоровым на долгие годы, вовсе не обязательно употреблять специализированные лекарственные препараты: достаточно лишь правильно организовать свою жизнь, пишет сайт medicina.ua.

По мнению ученых, на долголетие влияют следующие факторы: отсутствие вредных привычек, занятия спортом, достаточное количество сна, позитивное мировосприятие, правильная методика борьбы со стрессом и, конечно же, сбалансированное питание.

Также очень важно находиться на солнце: согласно исследованиям, освещение положительно влияет на сердце.

Следующие продукты должны быть у каждого, кто заботится о состоянии сердечно-сосудистой системы:

1. Корень имбиря. Один из самых полезных продуктов, так как в целом оказывает на организм укрепляющее действие.

2. Кайенский перец. Ценен за счет содержания капсаицина.

3. Чеснок. Регулирует количество холестерина.

4. Зеленый чай. Выводит из организма токсичные вещества.

Не стоит забывать и о рыбе. Например, супербогатый полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 лосось может эффективно снизить артериальное давление. А если его употреблять постоянно 2 раза в неделю, это на треть уменьшает риск возникновения сердечного приступа. Полезны для сердца и другие виды жирной рыбы: макрель, тунец, сельдь, сардина.

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