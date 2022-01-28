Посол США в Москве: Россия заявляет, что «хочет мира», держа оружие на столе 1 28.01.2022, 19:24

Джон Салливан

Наращивание российских войск у украинской границы нельзя объяснить обычными военными учениями.

Россия на переговорах с США заявляет, что не хочет войны, держа при этом «оружие на столе», то есть, сосредоточив войска на границах с Украиной, заявил в пятницу посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан, передает «Голос Америки».

На онлайн-брифинге для прессы, состоявшемся в пятницу утром, Салливан назвал наращивание российских войск у украинской границы «чрезвычайным» и сказал, что это нельзя объяснить обычными военными учениями.

«Это равносильно тому, как если бы мы с вами вели дискуссию или переговоры. Если я выложу на стол пистолет и скажу, что пришел с миром, это будет звучать угрожающе, – заявил Салливан журналистам. - И это то, что мы видим сейчас».

«Мы надеемся, что российские власти верны своему слову и не планируют и не будут вторгаться в Украину в дальнейшем. Но факты говорят о том, что в настоящее время у них есть для этого возможности», - сказал он.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей заявил в интервью российским радиостанциям, что Москва не ищет возможности развязать войну.

Салливан сказал, что Вашингтон теперь ждет реакции России на письменные ответы США и НАТО, в которых намечается дипломатический путь выхода из украинского кризиса, и призвал Россию отвести войска от украинских границ.

Он сказал, что в этих документах содержатся предложения по урегулированию кризиса с предложениями о большей прозрачности в отношении военных учений в Европе, а также в отношении продажи вооружений Украине.

«Мы рассмотрели возможность принятия взаимных мер по обеспечению прозрачности с правительством России, в том числе в отношении систем наступательного вооружения в Украине, а также меры по повышению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе», - сказал Салливан.

Он сказал, что надеется, что за этим последуют телефонные переговоры или личная встреча между американскими и российскими дипломатами, повторив, что дипломатия — единственный путь для движения вперед.

Салливан также сказал, что экономические санкции против России после вторжения в Украину будут лишь частью ответа Запада.

Другие меры будут включать в себя экспортный контроль и усиление защиты союзников в Европе. Соединенные Штаты также предотвратят запуск газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, сказал посол.

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