Эксперт назвала четыре продукта, которые можно есть перед сном 4 28.01.2022, 19:45

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Один из таких продуктов — рыба.

Украинская блогер и тренер Марина Боржемская рассказала, какие продукты можно есть вечером, пишет nv.ua.

За несколько часов до сна можно съесть ряд продуктов, которые не навредят вам:

Миндаль

Сырые орехи миндаля богаты магнием, а это один из ключевых компонентов для женского здоровья. Он способствует глубокому релаксу, расслаблению мышц, что особенно хорошо после активных тренировок. Горстка миндальных орешков перед сном помогает быстро решить проблему бессонницы. Но только до 18−19:00 и до 5−6 шт.

Белок

Качественный белок без содержания или с минимальным содержанием жира обеспечит сытость надолго и поможет избежать ночного переедания — главного врага изящной фигуры. Делайте ставку на тофу, хумус, бобовые, индейку, яйца пашот и молодые сыры.

Рыба

Есть сорта рыбы, которые богаты витамином В6 и омега-3 жирных кислот — именно они принимают активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Тунец, дорада, хек. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей — тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.

Чай из ромашки

Ромашковый чай — идеальный продукт, которым стоит завершать свой день. Одна чашка этого чая стимулирует синтез глицина — важнейшего вещества, которое нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

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