Итальянский UniCredit отказался от покупки банка в РФ из-за ситуации с Украиной 28.01.2022, 20:13

Аналитики предупредили о геополитических рисках для инвесторов и риске санкций со стороны США.

Итальянский банк UniCredit отказался от покупки российского банка "Открытие" из-за роста напряжённости между Россией и Украиной. Об этом сообщил генеральный директор банка Андреа Орсель, передает svoboda.org.

После слияния объединённый банк мог бы занять более сильную позицию на рынке, но эскалация конфликта Москвы и Киева могли бы сказаться на экономических прогнозах для банка, отметил Орсель.

Геополитические риски UniCredit упоминал и в сообщениях по итогам работы в четвёртом квартале прошлого года. Основную угрозу, по оценкам банка, представляют ситуация на рынке энергоресурсов и напряжённость в финансовом секторе.

О том, что UniCredit рассматривает покупку "Открытия" для повышения прибыльности, СМИ сообщали в начале января. Аналитики предупредили о геополитических рисках для инвесторов и риске санкций со стороны США. Позднее Европейский Центробанк предупредил банки, работающие в России, о потенциальных санкциях в случае нападения России на Украину.

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