В Полоцке археологи сделали необычную находку
- 28.01.2022, 20:25
Фантастическую вещь откопали во время прокладки траншей коммуникаций.
В Полоцке археологи сделали необычную находку. Это шумящая привеска, которую наши предки носили на одежде, чтобы отгонять "злых духов". Нашел ее 26 января историк и археолог Игорь Магалинский, передает euroradio.fm.
Вот такую фантастическую вещь откопали во время прокладки траншей коммуникаций на Верхнем замке Полоцка. Шумящая привеска прекрасно сохранилась. Предполагается, что она могла быть создана в XII-XIV веках.