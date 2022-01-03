Как силовики безнаказанно убивают белорусов 8 3.01.2022, 21:29

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Говорят о «суицидах» и «болезнях», сажают свидетелей.

Убийство жителя Речицы Дмитрия Усхопова – далеко не первый случай милицейского насилия, который привел к смерти. За такое в Беларуси не принято наказывать, передает «Белсат».

Ночью 31 декабря 2021 года в Речице два сотрудника патрульной службы задержали местного жителя, 27-летнего Дмитрия Усхопова. Он зашел в РОВД на своих ногах, а оттуда его вынесли в состоянии клинической смерти. В 01:20 1 января зафиксировали смерть.

На фото тела умершего видны следы насилия, которых не видно на кадрах, где его вводят в РОВД. Но силовики утверждают, что не видят следов насильственного характера смерти, уголовного дела не возбудили, проводят проверку.

Это далеко не первый подобный случай в Беларуси. Ряд убийств, за которые силовики не понесли наказания, связан с протестами 2020 года. Но силовики убивали и до протестов, и после.

До протестов 2020 года

Убийство в новогоднюю ночь могло произойти пять лет назад. 1 января 2017 год едва не погиб минчанин Андрей Гаврош: милиционер Руслан Соловьев дважды выстрелил ему в спину на пороге его квартиры. Официальная версия властей вызвала много вопросов. Гаврошу, которого спасли медики, присудили пять лет домашней химии», а стрелявшего милиционера признали потерпевшим.

По поводу Речицкого убийства блогер-путешественник Александр Гойшик рассказал в Facebook, как в конце 1990-х в Солигорске его брата сильно избили пьяные милиционеры, а в реанимацию доставили только после звонка матери. Брата спасли медики, а напавших на него осудили «лет на семь наверное».

Но не всех удается спасти медикам. В случае смерти в руках силовиков основная официальная версия причин – или суицид, или проблемы со здоровьем у убитого.

29 ноября 2018 года 48-летний житель деревни Славково Несвижского района Сергей Абрамович погиб в милицейском автомобиле. По официальной версии, он прямо в машине повесился на шнурках от сапог. Как такое физически возможно в «УАЗике», не объяснили. Уголовного дела не начинали, результатов проверки не сообщали. Видео происшествия якобы есть в материалах дела, но его не показали. Милиционера, в машине которого умер мужчина, вскоре повысили.

6 июля 2019 года в милицейской «Газелі» умер 33-летний житель деревни Стригово Кобринского района Дмитрий Захарченя. Силовики заявили, что это был «суицид», подробностей не раскрыли – только сообщили, что это случилось в тесном отсеке для задержанных. О результатах проверки не сообщали. Соседка рассказывала, что умерший сам вызвал милицию, но его посадили в милицейскую машину – а милиционер потом сказал соседке, что Дмитрий «взял шнурок, завязал на шее и руками сильно его затянул».

В том же году 23 апреля из брестского кафе «На Ясеневой» Андрея Тарасенко забрали в опорный пункт. По версии милиции, основанием была драка с его участием (свидетели говорят, драки не было, а видео происшествия исчезло). 29 апреля Тарасенко умер в больнице. По официальной версии, причиной смерти была пневмония, вызванная злоупотреблением алкоголем. Родственники и друзья умершего убеждены, что Андрей ушел из жизни после тяжелых побоев, которые получил в участке: у него было сломано ребро и пробито легкое. Виновных не наказали, проверка ничем не закончилась.

В январе 2016 года после неоднократных жалоб на здоровье скончался узник жодинской тюрьмы № 8 Олег Богданов. Мужчине с протезом сердца не оказали должной медицинской помощи, об этом он писал в письмах, в том числе просил мазь от синяков и гематом. На видео попало то, как уже в бессознательном состоянии тюремные контролеры приносят заключенного в подвал и в течение получаса пытаются реанимировать его. Предварительное расследование по уголовному делу прекратили, виновных не нашли.

20 сентября 2016 года в той же жодинской тюрьме № 8 умер 37-летний майор в отставке Игорь Барбашинский. Причиной смерти назвали энцефалит неопределенной этиологии, но правозащитникам стало известно, что на теле умершего обнаружили многочисленные повреждения: 17 следов от ударов тяжелым тупым предметом на грудной клетке и на ногах, рубцы на голове. Брат умершего, который провел в СИЗО полгода, рассказывал о побоях. Провели проверку, виновных не наказали.

Изредка силовики несут наказание за насилие. Например, в 2018 году милиционера, который жестоко избил двух брестчан, посадили в колонию на шесть. А в 2017 году бывшего начальника Ветковского РОВД оштрафовали на 690 рублей за нападение и избиение 16-летнего подростка.

Пожалуй, самой громкой судебной победой, связанной с насилием силовиков, было дело о смерти в СИЗО № 1 Игоря Птичкина в 2013 году. Мужчина отбывал три месяца ареста на Володарского за управление машиной без прав, умер за решеткой. Родственники увидели на теле следы повреждений, синяки. После многочисленных отказов в расследовании в 2016 году суд все же состоялся, но судили не тех, кто избивал умершего, а фельдшера СИЗО – за то, что не оказал должной помощи (по официальной версии, Птичкин умер от сердечно-сосудистой несостоятельности). Фельдшера наказали тремя годами колонии-поселения, семье погибшего же присудили компенсацию 36 000 рублей (ждать которой пришлось еще год).

Убийства протестующих

9 августа 2020 года в Гомеле бойцы ОМОНа задержали Александра Вихора. 12 августа он был доставлен из СИЗО сначала в психоневрологический диспансер, оттуда в тубдиспансер, куда попал в состоянии клинической смерти и с отеком головного мозга, реанимировать его не смогли. В возбуждении уголовного дела отказали.

10 августа в Минске возле метро «Пушкинская» силовики застрелили Александра Тарайковского, который шел к ним с поднятыми руками. Убийство попало на несколько видео. Уголовное дело возбуждать отказались, но общественная инициатива «Народный трибунал» назвала имя одного из предполагаемых убийц.

11 августа в Бресте военнослужащий в штатском выстрелил в затылок Геннадию Шутову. Мужчина скончался в больнице 19 августа. Убийство также попало на видео. Суд Брестской области признал убитого виновным в сопротивлении силовикам «без назначения наказания». Свидетеля убийства Шутова Александра Кордюкова посадили на 10 лет в колонию усиленного режима. Убийцу, капитана Романа Гаврилова, назвали «потерпевшим».

11 ноября в Минске на площади перемен был избит и задержан «людьми в штатском» Роман Бондаренко. Его доставили в РУВД, затем в бессознательном состоянии – в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. 12 ноября он скончался, несмотря на проведенную операцию. Уголовное дело возбудили только через три месяца и по статье о «умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности повлекло смерть», виновных до сих пор не наказали. Инициатива бывших силовиков «ByPol» провела собственную проверку и назвала предполагаемых людей, которые напали на Бондаренко, в числе которых бойцы ОМОНа и СОБРа, председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков, тайбоксер Дмитрий Шакута и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Государственные СМИ и силовики пытались оправдать убийство тем, что Роман якобы был пьян, а за опровержение этого судили врача и журналистку.

18 января 2021 года активиста из Березовки Витольда Ашурка осудили на 5 лет колонии за участие в протестах, суд проходил в закрытом режиме. 21 мая он погиб в колонии, силовики опубликовали сильно отредактированное видео. Родственники не верят в ненасильственную смерть. Виновных в смерти Ашурка не нашли, уголовное дело не начинали – только проверку. Брат Ашурка был вынужден уехать из Беларуси – получил информацию, что его собираются посадить.

28 сентября 2021 года вооруженные «люди в штатском» в Минске устраивали рейд по квартирам протестующих. Айтишник Андрей Зельцер встретил их с ружьем в руках. Силовики застрелили его, также при стрельбе погиб один из «людей в штатском», который оказался сотрудником КГБ. Государственные СМИ опубликовали сильно отредактированное видео происшествия, которое вызывает десятки вопросов. После происшествия задержали более двух сотен тех, кто писал в интернете комментарии об убийстве. Вдову убитого держат в СИЗО, на три недели клали в Новинки. Полного видео происшествия так и не обнародовали, подробностей расследования не раскрывают.

И это не полный список смертей, связанных с действиями силовиков против протестующих. И в 2020 году, и в 2021-м белорусы умирали после заключения, были загадочные самоубийства. Многие протестующие получили тяжелые ранения и травмы после пыток. Минчанина Дмитрия Украинцева чудом спасли: силовики 11 августа 2020 года стреляли в него в упор, но среди задержанных в автозаке, куда его бросили с пулей в легком, оказался врач.

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