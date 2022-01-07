Путин сломает зубы о Казахстан 5 7.01.2022, 10:26

9,110

Журналистка Жанара Ахметова — о последствиях ввода войск ОДКБ в страну.

Несколько лет назад Жанара Ахметова была организатором акций в Казахстане и работала в оппозиционной газете «Трибуна», впоследствии закрытой властями. В 2017-м журналистка была вынуждена бежать из страны в связи с репрессиями и просить политическое убежище в Украине.

В интервью «Салідарнасці» Жанара Ахметова простым языком объясняет причины протестов в Казахстане, и что сейчас происходит в стране.

– Социальный взрыв в западной части страны был гарантирован. В начале года там часто бастуют нефтяники, которые получают нищенские зарплаты (300-400 долларов в эквиваленте).

На этот раз события развивались очень странно. Утром 2 января жители 100-тысячного города Жанаозен вышли протестовать против подорожавшего вдвое газа. Обычно, когда протесты массовые, на место немедленно отправляют полицию, власть посылает своих представителей и каким-то образом купирует конфликт. В этот раз реакции властей не было. По всему региону к протестам присоединились маленькие поселки. И что самое поразительное, люди остаются на улице на ночь.

Актау внезапно становится большой зоной протеста, выходят жители Атырау. Никого не разгоняли.

По мнению Жанары Ахметовой, власти сознательно смоделировали эту ситуацию.

– Цены на газ отпустили рыночно, это и спровоцировало протест. Его можно было спрогнозировать и управлять.

Все силовые структуры в Казахстане подчиняются Комитету национальной безопасности, который возглавлял Карим Масимов. Это партнер, соратник, близкий друг олигарха Тимура Кулибаева. По сути, они были хозяевами Казахстана. У одного в руках сконцентрирован весь силовой ресурс, а у второго – финансовый – добыча нефти и газа, банки, предприятия. Масимов и Кулибаев в своем регионе не навели порядок в первые минуты и позволили протесту стать разрастись до таких масштабов.

Более того, протесты дошли до поселков в Туркестанской области на юге Казахстана, где жители исламизированы, им не нужна политика. Обычно они сидят, молятся и требуют, чтобы подчинялись воле правителя. А тут выступают: давайте нам газ по 50 тенге. Становится виден заказной характер.

В Алматы запустили силовые провокационные группы, которым позволили грабить магазины, жечь здания. Некоторые из них были вооружены и стреляли в полицейских. Им никто не препятствовал. На западе Казахстана есть опыт протестов, там хорошо знают, как распознать провокаторов. У жителей Алматы нет такого опыта.

Жанара уверена: задачей президента Токаева было совершение военного и конституционного переворота, чтобы полномочия Назарбаева присвоить себе и сместить его ставленников Масимова и Кулибаева. Согласно конституции страны, Назарбаев является пожизненным главой Совета безопасности.

– Все они покинули страну. Дважды в стране включали интернет. Первый раз для того, чтобы Токаев мог сделать свои заявления и сообщить о том, что Назарбаев снял с себя полномочия и теперь он возглавляет Совбез.

Во второй раз – когда Токаев сказал, что не покинет столицу, пообещал жесткие зачистки, призвал ОДКБ. То есть ситуация в стране была полностью под его контролем.

Погромы и кошмар публиковали для того, чтобы показать, что у нас ужасная ситуация, мародеры, надо вводить войска.

Почему полицейские у нас переходили на сторону народа? Потому что они поняли, что их продали, как пушечное мясо. Провокаторы били полицейских, нападали на них с арматурой. Полицейские не были вооружены, потому что имеют опыт работы с протестующими в стране и точно знают, что протесты у нас мирные. Я сама три года занималась организацией протестов, первая наша мантра была – мирные акции.

Многие купились на картинки – видео и фото, как горит офис правящей партии «Нур Отан», здание акимата, Генпрокуратуры…

Весь аппарат алматинский обездвижен. Сбегает мэр. И на фоне уничтожения важнейших стратегических объектов по всему городу идет мародерство. Далее поступает информация о захвате аэропорта и телеканалов, принадлежащие Дариге Назарбаевой…

Все это организовано руками властей. Классический захват власти – революция. Это сделали не протестующие. Сначала мы, как бараны, сидели и радовались: наши взяли. А это были не наши. Токаев воспользовался мирным протестом и совершил военный конституционный переворот. Он был в сговоре с Путиным, получил одобрение и гарантии и хладнокровно управлял процессом.

Почему Путин согласился поддержать Токаева? Потому что он понимает, что Токаев – это калиф на час.

… Сейчас некоторые эксперты пишут, что в Казахстане слабые силовые структуры. Да нет, их просто обезглавили полностью. У них убрали руководителей. Масимов не мог бежать под стволом своих силовиков.

Нам говорят, что убиты полицейские. Мы видим видеокадры из морга. Эти люди убиты снайперами – у них у всех во лбу пуля. Кто из казахов может взять снайперскую винтовку и убить полицейского?

Жанара не сомневается, что нынешнего президента Казахстана ждет трибунал.

– Ни у Путина, ни у Токаева ничего не получится. Народ давно копил злость. Вышли, потому что есть нечего, надоело бесправие и безработица, и несменяемые лица во власти.

Скоро наступит затишье, власти будут возвращать людей к жизни, восстанавливать экономику, петь новые песни. Люди будут понимать, что это страшная ложь и при первой же возможности нанесут власти удар.

Самое страшное, что случилось, – это введение войск ОДКБ. Казах привел в страну русских. Путин на Казахстане сломает зубы. Это будет иметь последствия. В нашу страну пришел «русский мир». И это все ради конституционного переворота и сдачи интересов страны. Этого не простят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».