Андрей Санников: На всей постсоветской территории зреют революции 9.01.2022, 8:33

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Люди не могут бесконечно терпеть коррумпированную власть.

Форум свободной России провел в прямом эфире дискуссию в связи с событиями в Казахстане.

Спикерами были: сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, казахстанский политический и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мухтар Аблязов.

Андрей Санников высказал мнение, что пример Казахстана является доказательством того, что на всем постсоветском пространстве будут происходить перемены:

— Хотелось бы поддержать Мухтара Аблязова, я знаю, что он всегда говорил, что в Казахстане зреет революция, когда весь Запад говорил: «это образец, это Сингапур, там все нормально, там западный бизнес присутствует, Назарбаев ушел с поста — начнется сменяемость власти».

Я всегда придерживался того, что во всем этом кооперативе диктаторов, который возник на постсоветской территории, зреют революции. То, что случилось в Казахстане — было неизбежно. Потому что народ не может бесконечно терпеть коррумпированную власть, которая постоянно издевается над ним.

Что бы не происходило — революция уже победила. Почему? Потому что власть в лице Токаева оказалась национальными предателями. Они призвали иностранные войска, они призвали интервенцию. Этого не прощает никого, так же, как люди не простят Николу Пашиняну, который раньше был уважаемым человеком, то, что он подписал решение об интервенции. Будет и в Армении восстание, я уверен в этом.

Вот этот набухший нарыв на теле бывшего Советского Союза (как не крути, все-таки осталась во многом старая номенклатура у власти, Казахстан — самый яркий пример), он уже рвется. Он прорвется с большим треском и последствиями для тех, кто удерживает власть силой.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» уверен, что Западу придется реагировать на изменившуюся ситуацию:

— Клуб удивленных аналитиков ширится. Он берет свои истоки в 90-е годы, когда все удивились, что Советский Союз развалился, хотя всем было понятно, что все валится. В это время Буш-старший произносил свою знаменитую речь «котлета по-киевски», предостерегая против сепаратизма.

В Украине никто почему-то не предвидел событий, в Беларуси говорили: «ничего у вас там не поменяется». Казахстан был вообще «светлым пятном на темной карте диктатур».

Когда была «холодная война», когда Запад боролся с Советским Союзом, стратегическое мышление было хорошо развито и опиралось на хорошо проверенные факты, анализ ситуации. Почему-то после этого, то ли жадность, то ли коррупция, все эти мыслительные потуги остановила.

Я согласен абсолютно, что геополитическая ситуация поменялась, Западу придется реагировать. Чем быстрее он будет реагировать — тем лучше.

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