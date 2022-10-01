Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка! 6 Ирина Петровская, «Новая газета. Европа»

1.10.2022, 12:59

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Российские пропагандисты запаниковали из-за перегибов мобилизации.

Сначала намечались торжества: массовый энтузиазм, «смело мы в бой пойдем», комсомольцы-добровольцы у военкоматов и отъезд на фронт под «Прощание славянки». Потом стало понятно: что-то пошло не так, и желающих умереть в борьбе за ЭТО отнюдь не так много, как того желали бы вдохновители СВО — телепропагандисты. В соцсетях появились многочисленные свидетельства несправедливости и безобразий, сопровождающих эту частичную, так сказать, мобилизацию.

Как известно, если что-то (пьянку, безобразие, частичную мобилизацию, борьбу с перегибами на местах — нужное подчеркнуть) нельзя остановить, это нужно возглавить.

«…Высокие кабинеты наконец стали обращать внимание на голоса снизу… В Россию наконец пришла демократия. Хоть и военная», — с удовлетворением констатировал Захар Прилепин в своем телеграм-канале (пунктуация авторская).

«Голоса снизу» раздались откуда не ждали: с федерального телеэкрана. Показательный диалог двух главных «военных демократов» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» стоит воспроизвести отдельно.

— Слушайте, Верховный Главнокомандующий не отправляет туда срочников-призывников даже! Неужели вы думаете, что он, имея в виду не отправлять туда срочников-призывников, имеет в виду отправлять туда парикмахеров, женщин-кардиологов, людей со сломанными позвонками, учителя года из Пскова, музыканта из оркестра, художественных руководителей театров?.. Ну совершенно же очевидно, что имелось в виду совсем другое… Товарищи командиры, послушайте, не то время. Знаете, надо всегда помнить про броненосец «Потемкин», взбесившийся и озверевший. И обвинять его в том, что он взбесился и озверел, нельзя, потому что действительно же накормили червивыми тушами матросов. И чем это кончилось? Вы играете с людьми с оружием. Это не эта вот шушера либеротная, которая подкармливалась Западом… Это и есть наш народ и наша страна, которую мы все эти годы защищали. И мы с тобой, Володя. И поэтому в этой ситуации я, например, не молчу и молчать не буду.

— А можно расстрелять?

— Я против расстрелов.

— А я — за! Я бы вот публично просто вывел бы пару таких военкомов, особенно там в Новосибирске один умник… Вот взять бы этого военкома за ухо — и на передовую на Донбасс… Он там будет работать мясом. Лопаточку ему в руки дать — пусть окапывается. От него будет вреда там меньше.

Вспомнилась сразу возмущенная тирада пролетарского поэта Ивана Бездомного из «Мастера и Маргариты»: «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства — года на три на Соловки». Впрочем, зрителям сейчас не до литературных ассоциаций. Многие из тех, кто сидит перед экранами, должно быть, просто замерли от изумления: крамола! Да прямо в телевизоре. Да из чьих уст? Из уст Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева — вдохновенных певцов войны (как они давно и открыто называют специальную военную операцию, отчего-то совершенно не опасаясь штрафов и иных репрессий).

Неужели на федеральное ТВ пришла наконец гласность — и прозрели слепые от тьмы и мрака?

Ну, во-первых, они, эти первые «вестники гласности», никогда не были слепыми. Ослепляли зрячих — это да.

Но сами-то они, вращающиеся в «московских гостиных», всегда держат нос по ветру и доносят до своей паствы самые свежие веяния момента.

Вот и настал момент объяснить несознательному населению: царь — хороший, бояре, то есть военкомы — плохие. Произошла чудовищная ошибка (десятки тысяч по стране чудовищных ошибок), значит, работаем, братья, «братцы! А также мамочки, жены, сестрички, дочки… Все эти дни мы разбираемся с перекосами мобилизации. У нас целые отделы — и я сама — бросили все дела, отложили нашу обычную работу — мы пытаемся добиться справедливости для всех… Мы очень. Очень. ОЧЕНЬ. Рассчитываем, что здравый смысл победит и в как можно более короткие сроки частичная мобилизация обретет черты прозрачности. Законности и порядка», — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале (пунктуация авторская. — Прим. автора).

А следом и коллеги из других федеральных СМИ подтянулись. Ольга Скабеева в ток-шоу «60 минут» возмущалась перегибами на местах. Артем Шейнин в ток-шоу «Время покажет» на Первом канале обратился к тем отцам-командирам, которые неподобающим образом встречают уже мобилизованных и призванных бойцов в воинских частях:

«Мобилизация — это, конечно, волнительный такой эмоционально процесс для всей страны. По-разному разные люди переживают эти эмоции… Кто-то идет в военкоматы. Кто-то едет в части с гармошкой, песней, хорошим настроением… То, что их не кормили по дороге, это ладно, хотя это бардак. Но когда мобилизованных людей, уже состоявшихся, привозят в часть воинскую, и к ним в течение нескольких часов, иногда 10–12, никто не выходит…

И поэтому, не нагнетая, я хочу обратиться к офицерам тех воинских частей, в которые прибывают сегодня уже мобилизованные мужики… Если эти пять минут внимания, которые нужно им уделить, вы уделите, они все поймут… Они едут даже не на военные сборы, они едут Родину защищать. И такое отношение к ним в каком-то смысле является помощью врагу, который изо всех сил раздувает страсти и эмоции в социальных сетях… Пять минут на этих людей найти можно, кровь из носу — можно. Не хватает — нас мобилизуйте туда, будем выходить, будем разговаривать… Это наше общее дело. И я буду все, что я знаю точно про бардак, здесь говорить. Обижайтесь или не обижайтесь».

Кадров, иллюстрирующих то, как люди едут в части с гармошкой, песней и хорошим настроением, катастрофически мало — телевизионщики берут их в основном из тех же социальных сетей и повторяют из одного новостного выпуска в другой. Текст за кадром тоже у всех примерно одинаковый: «По всей стране проходит частичная мобилизация. Аплодисменты и объятия — так провожают мобилизованных в Краснодаре, Дагестане и т. д. При этом, как и в любой большой работе, не обходится без накладок… При ОНФ организована постоянная рабочая группа по защите прав мобилизованных по всей стране». В финале обязательно короткий синхрон с новоиспеченным бойцом: «Родина позвала — значит, надо».

Протесты в ряде регионов, антивоенные митинги и пикеты, а также многокилометровые очереди на границах в эфир почти не попадают.

Их в крайнем случае упоминают в патриотических ток-шоу как пример махрового антипатриотизма и предательства: бегут — ну и пусть бегут. Без них воздух в родной стране чище станет.

А Маргарита Симоньян, зачинательница движения за честную частичную мобилизацию и главный борец за правду, на ютуб-канале своего мужа «Кеосаян daily» выступила с радикальным призывом: «Врать надо заканчивать. Везде в нашей стране: в банках, министерствах, военкоматах, на заводах, в школах, университетах, медийных организациях. Надо прекращать врать! Вранье всегда ведет к неправильным решениям, а неправильные решения всегда ведут к потерям. И часть — к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же — нужно прекращать врать!!!»

«Они еще прожекторами Постпутинской Перестройки будут», — прокомментировал этот пламенный призыв журналист Александр Плющев в своем телеграм-канале. Ксения Собчак написала еще короче: «Бл…, Оруэлл, перестань».

Ирина Петровская, «Новая газета. Европа»

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