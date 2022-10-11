Шведские дипломаты встретились с женой Алеся Беляцкого 11.10.2022, 3:58

Дипломаты выразили уважение деятельности нобелевского лауреата.

Временный поверенный в делах Швеции в Беларуси Ева Сундквист и другие сотрудники шведского посольства встретились с Натальей Пинчук, женой нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, сообщает посольство.

Дипломаты выразили уважение деятельности Беляцкого в защиту демократии и мирного развития Беларуси.

Напомним, белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира вместе с украинской организацией «Центр Гражданских Свобод» и российским обществом «Мемориал».

Беляцкий был задержан по делу правозащитного центра «Вясна» в июне 2021 года. Он находится в СИЗО. Подробности дела неизвестны.

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