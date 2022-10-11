В Минске продается квартира в стиле «шик времен СССР» 5 11.10.2022, 14:02

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В ней можно снимать фильмы жизни советских «элит» .

Стильными современными квартирами сейчас никого не удивишь. Классные ремонты проникают не только в новостройки, но даже в видавшие всякого панельки из 80-х. Умеют у нас и «дизайнить», и воплощать. Но не менее интересно изучать «капсулы времени» — квартиры, которых не касалась рука несоветского строителя. Краска на стенах, мебель, ковры — здесь все как встарь, будто не менялись поколения и не уходила на несколько витков мода, пишет onliner.by.

Одна из таких квартир, за которую киношники готовы продать душу, находится недалеко от метро «Пролетарская». Это довольно просторная (по старым временам) трешка на 75 квадратных метров. Спряталась она в атмосферной двухэтажке 1951 года постройки.

Планировка у квартиры вполне удобоваримая: кухня на 6 «квадратов», раздельный (пусть и очень скромных размеров) санузел, гостиная на 21 метр и две спальни по 14 «квадратов» с двумя окнами в каждой. Одна комната проходная. Настоящий шик для послевоенного времени. Высота потолков в квартире тоже приличная.

Время, безусловно, наложило отпечаток на состояние жилья: потрескалась коричневая краска на полу, «залапаны» старые обои, потускнела плитка в ванной, но бодрый советский дух неистребим: он в каждой детали и мелочи. Нет, конечно, современность тоже прокралась в квартиру (в виде телевизора, стопки дисков и кассет, новой газовой колонки), но вовсе не она правит бал. Самовар и будильник с характерным, незабываемым «дзззззз» играют куда большую роль, чем эта «мишура».

А мебель и ковры способны за секунды любого перенести в прошлое. Сила памяти.

Продается трешка на втором этаже (из двух) за 145 100 рублей, или $56 900 по курсу. За один метр получается сильно меньше $1000 — всего $754 в эквиваленте. И это притом, что прямо через дорогу строится востребованный «Антоновский квартал»: так что дело не в локации, люди просто понимают, что вариант не самый горячий.

«Тихий двор, много зелени, достаточно парковочных мест, спокойные соседи. Дом находится в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Рядом школы, детские сады, поликлиника, бассейн, кинотеатр, продовольственные магазины в шаговой доступности. Хорошо развитое транспортное сообщение. В 7 минутах ходьбы станция метро «Пролетарская». Все быстро, все рядом!» — уточняют в агентстве.

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