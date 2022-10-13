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Более чем на 15% выросло количество заражений ВИЧ в Беларуси

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  • 13.10.2022, 20:25
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Более чем на 15% выросло количество заражений ВИЧ в Беларуси

Наиболее высокие показатели в Гомельской области.

О росте числа выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По информации Центра, за девять месяцев зарегистрировано 1 279 случаев ВИЧ-инфекции (13,82 случая на 100 тыс. население против 12,01 в прошлом году).

Наиболее высокие показатели в Гомельской области — 23,12 на 100 тыс. (314 случаев ВИЧ), Минске — 19,38 (387) и Минской области — 16,51 (242). Самый низкий уровень зафиксирован в Гродненской области — 5,27 (53).

Санслужба отметила, что 87,9% зарегистрированных в этом году ВИЧ-положительных людей были старше 30 лет.

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