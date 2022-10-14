ЦРУ хочет воскресить мамонтов и сумчатых волков 14.10.2022, 13:39

Теоретически, это возможно.

Американское разведуправление является инвестором компании Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением исчезнувших видов. В их планах — воскресить мамонтов и сумчатых волков, используя их ДНК, пишет «Новое время».

ЦРУ вложило деньги в Colossal Biosciences через венчурный фонд In-Q-Tel. Согласно информации с официального блога последнего, целью работы является не только воскрешение вымерших видов, но и изучение потенциала биотехнологий, что важно в наше неспокойное время пандемий и катаклизмов.

Инвестиции в этот проект позволят правительству США «быть на шаг впереди в сфере биотехнологий». In-Q-Tel отмечает, что редактирование генома — перспективная технология, в которой заинтересованы многие страны.

Что касается мамонтов, теоретически, воскресить их можно. ДНК доисторического животного найти несложно, после чего его можно «скрестить» с ДНК слона. Но многие исследователи отмечают, что восстановить популяцию шерстяных гигантов таким образом не получится — у мамонтов уже не будет естественной среды обитания.

И даже если найти достаточно холодное и уединенное место, выжить там мамонт вряд ли сможет, поскольку не имеет привычек к выживанию, которые обычно передают детенышам родители.

По этой причине идея воскрешения мамонтов и других изсчезнувших видов часто подвергается критике. Скептики считают это напрасной тратой денег и просят вложить их в сохранение существующих животных.

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