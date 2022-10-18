закрыть
18 октября 2022, вторник, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появились первые фото и видео последствий падения Су-34 на жилой дом в Ейске

12
  • 18.10.2022, 14:47
  • 6,470
Появились первые фото и видео последствий падения Су-34 на жилой дом в Ейске

Здание разрушено с первого по девятый этаж.

В Сети стали появляться первые фото и видео последствий падения российского истребителя в Ейске.

Обгоревший фасад многоэтажки, разбитые квартиры и убитые люди. Стали известны масштабы падения российского истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях, сообщает ТСН.

На кадрах видно полностью уничтоженное 9-этажное ранее жилое здание. Накануне в него буквально влетел русский военный самолет Су-34 с полным боекомплектом на борту.

Пилоты самолета, прежде чем произошел взрыв, катапультировались и выжили. В результате взрыва самолета скончались 13 человек, еще 19 получили ранения.

Под домом сейчас стоит тяжелая техника, занимающаяся ликвидацией последствий авиакатастрофы. Остатки самолета разбросаны у подъезда.

Напомним, что самолет мог упасть из-за технической неисправности, либо неопытности пилота, либо ошибки российской ПВО, которая сама могла сбить самолет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко