Появились первые фото и видео последствий падения Су-34 на жилой дом в Ейске 12 18.10.2022, 14:47

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Здание разрушено с первого по девятый этаж.

В Сети стали появляться первые фото и видео последствий падения российского истребителя в Ейске.

Обгоревший фасад многоэтажки, разбитые квартиры и убитые люди. Стали известны масштабы падения российского истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях, сообщает ТСН.

На кадрах видно полностью уничтоженное 9-этажное ранее жилое здание. Накануне в него буквально влетел русский военный самолет Су-34 с полным боекомплектом на борту.

Пилоты самолета, прежде чем произошел взрыв, катапультировались и выжили. В результате взрыва самолета скончались 13 человек, еще 19 получили ранения.

Под домом сейчас стоит тяжелая техника, занимающаяся ликвидацией последствий авиакатастрофы. Остатки самолета разбросаны у подъезда.

Напомним, что самолет мог упасть из-за технической неисправности, либо неопытности пилота, либо ошибки российской ПВО, которая сама могла сбить самолет.

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