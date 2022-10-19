Украинские депутаты встретились с представителями полка им. Калиновского 17 19.10.2022, 18:13

6,898

Депутаты будут сотрудничать с полком как с легитимным представителем белорусского народа.

Депутаты Верховной рады Украины из межфракционного объединения «Демократическая Беларусь» 19 октября встретились с представителями полка имени Кастуся Калиновского.

Представители полка и депутаты обсудили вопросы белорусско-украинских отношений в контексте российской агрессии.

«Украинская сторона выразила уважение белорусам, которые сражаются с оружием в руках за Украину, и продекларировала желание сотрудничать с полком Калиновского как с легитимным представителем белорусского народа», — сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

Кроме того, на встрече обсудили военно-политические вопросы и планы развития полка имени Калиновского.

По запросу калиновцев, депутаты Верховной рады Украины пообещали направить в Кабинет министров страны просьбу внести изменения в постановление, согласно которому членам семей погибших добровольцев, «постоянно проживающим на территории РФ или Республики Беларусь», единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен (368 тысяч долларов) не выплачивается. Депутаты также решили вынести на голосование вопрос о признании Беларуси временно оккупированной РФ территорией.

«Договорились, что депутаты Верховной рады Украины вместе с представителями полка Калиновского будут отстаивать интересы белорусского народа в европейских и мировых парламентских институтах: ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО», — уточнили в пресс-службе полка.

Напомним, ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Александр Мережко объяснил, почему, по его мнению, Украина не признает Светлану Тихановскую и «Объединенный переходный кабинет Беларуси».

По его словам, позиция Тихановской касательно России и Путина «не является достаточно четкой».

— Она будто боится назвать вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия — страна-террорист, агрессор и враг белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть немного сомнительные люди. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине, — сказал Мережко.

Депутат добавил, что «легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог», мог бы стать полк Калиновского, который воюет в составе Вооруженных сил Украины. По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что придерживается проукраинской позиции и имеет авторитет среди белорусской оппозиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».