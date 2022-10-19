В Европарламенте призвали поддержать полк имени Кастуся Калиновского 1 19.10.2022, 22:14

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Евродепутаты также обсудили участие режима Лукашенко в войне против Украины.

Европарламент 19 октября обсудил активное участие режима Лукашенко в войне против Украины, передает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе. Почти час депутаты Европейского парламента и представитель Европейской Комиссии посвятили обсуждению новой эскалации со стороны официального Минска.

«Недавние ракетные удары и атаки дронов с территории Беларуси по украинскому гражданскому населению являются абсолютно неприемлемыми», — заявил Европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели, и призвал власти воздержаться от любого дальнейшего вовлечения в войну.

«Ясно, что большинство белорусов против активного участия в этой войне. Это имело бы катастрофические последствия для белорусского населения, Украины, и для независимости и суверенитета Беларуси. Решение о большем вовлечении в войну будет встречено новыми и сильными ограничительными мерами. Все те, кто принимает участие в нелегальной военной агрессии, и ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности», — предупредил еврокомиссар.

Предложение о введении новых жестких санкций в случае дальнейших агрессивных действий режима Лукашенко активно поддержали ряд депутатов Европейского парламента: «Мы должны быть готовы включить полную мощь санкций, сокрушительных для режима, в тот самый момент, как только сапог одного белорусского солдата пересечет границу Украины», — заявил Тейс Реутен, депутат Европарламента от Нидерландов.

В то же время, призывая к жестким действиям в отношении режима, большинство депутатов отмечали, что режим Лукашенко действует вопреки воле народа Беларуси и что белорусский народ против путинской агрессии: «80% белорусов против Российской войны в Украине», — напомнил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Юозас Олекас.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, и несколько других депутатов призвали поддержать воюющий в Украине белорусский полк имени Калиновского.

При упоминании фамилии Лукашенко самое частое сопутствующее слово в выступлениях депутатов было «соучастник»: «Узурпатор Лукашенко превратил его страну в плацдарм для российской армии, став, таким образом, соучастником в военной агрессии против Украины. Он дал свое согласие на запуск более 700 ракет по территории Украины, а также многочисленных дронов», — отметила бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.

«Он был вовлечен в конвенциональную полномасштабную войну с самого начала», — отметил депутат от Литвы профессор Людас Мажилис.

«Десятки тысяч российских солдат были размещены на территории Беларуси. Белорусской воздушное пространство использовалось для проведения атак против Украины. Поставка оружия для Вооруженных Сил Российской Федерации была организована через территорию Беларуси», — напомнил хорватский депутат Тонино Пицула.

Некоторые депутаты предложили ввести такие санкции против режима Лукашенко, которые соответствовали бы санкциям против России: «Беларусь должна быть подвергнута таким же санкциям, как и Россия — экономически, политически и дипломатически», — призвал бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Ряд депутатов призвали к более широкой поддержке и к более тесному сотрудничеству с демократическими силами Беларуси.

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