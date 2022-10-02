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У Лукашенко закончились холуи

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  • Артем Черников
  • 2.10.2022, 13:50
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У Лукашенко закончились холуи

На «Гродно Азоте» директора-дурака заменили на директора-дуболома.

Некоторые белорусские назначенцы могут начинать выпускать целые альманахи с самыми различными инструкциями о разрушении экономики Беларуси. Кажется, просто невозможно настолько бездарно руководить предприятиями и складывается ощущение, что их где-то этому обучали.

На данном этапе белорусы наблюдают за эпичным закатом одного из самых крупных и важных предприятий Беларуси - «Гродно Азота». Были времена и тоннаж выпускаемой продукции предприятия кормил всю Гродненскую область. Будучи одним из самых стабильных экспортеров азотных удобрений предприятие являлось крупным источником валюты для белорусской экономики.

В 2020 году мир узнал о предприятии не только как о поставщике удобрений. Громкий протест рабочих против фальсификации выборов не просто удивил весь мир, а вынудил лукашистов отступить и прекратить насилие на улицах Гродно. Испуганный диктатор срочно принял меры и назначил своего личного холуя Игоря Ляшенко на место директора, чтобы «навести порядок». Но понятие порядка у назначенца - это полная разруха. Менее двух лет ушло, чтобы уничтожить флагман белорусской промышленности.

Свой путь на предприятии Ляшенко начал с увольнений профессионалов производства, что привело к огромному количеству аварий, утечек, внеплановых остановок за 2021 – 2022 год. Крайне редко можно услышать о нем хоть что-то положительное. Свою необразованность и неопытность, он с лихвой компенсировал хамством, что также вызвало волну увольнений. Ляшенко не учел, что «Гродно Азот» специфическое предприятие, с давно устаревшим оборудованием могут справиться только профессионалы, которые год за годом получали колоссальный опыт работы на нем. Не стало старожилов завода и - результат на лицо.

Финалом его скандальной карьеры стала последняя поломка, произошедшая в августе в цехе «Карбамид-3». Выход из строя колонны нидерландского производства, которая не имеет аналогов, надолго заморозил работу двух цехов.

Ляшенко испугали утечки фотографий со смятой колонной, заполненными складами с продукцией, а также некоторые диалоги, записанные на диктофон. Своим, возможно, последним распоряжением он запретил использование смартфонов на предприятии и потребовал закупать кнопочные телефоны за счет рабочих.

В скором времени на предприятии грядут перемены: ожидается смена одного дурака на другого, еще более безграмотного. По последней информации с предприятия, Игоря Ляшенко увольняют за халатность и непрофессионализм.

Очевидно, что у Лукашенко с кадрами настолько все плохо, что на место директора опасного химического предприятия претендует бывший министр внутренних дел Юрий Караев. В 2020 году диктатор назначил его инспектором по Гродненской области. Этот персонаж отличается особой ненавистью к белорусскому народу. Он лично отдавал приказ о задержании блогера Сергея Тихановского на пикете в Гродно, а также призывал силовиков «никого не щадить». К слову, он не имеет никакого специального образования в сфере менеджмента и, тем более, в сфере химического производства.  

Похоже, «Гродно Азот» ждут еще более тяжелые времена: директора-дурака заменили на директора-дуболома . Это будет отличной помощью в работе санкций, которые медленно, но верно добивают предприятие. С неучами в руководстве этот процесс ускоряется в разы. Пример Ляшенко - прямое свидетельство. В этой ситуации выработкой продукции, выведением предприятия из кризиса и получением прибыли заниматься просто некому. Новая волна оттока кадров в итоге приведет к полному закрытию флагмана белорусской химической отрасли.  

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!» 

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