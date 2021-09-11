Горе-руководитель. Когда «взорвется» «Гродно Азот»? 3 11.09.2021, 14:05

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Белорусские Кибер-партизаны продолжают публиковать личные данные приближенных диктатора Лукашенко.

В ходе операции "Жара" Кибер-партизаны добыли информацию об одиозном руководителе ОАО "Гродно Азот" Игоре Ляшенко. Вся карьера этого деятеля – череда провалов и скандалов, иллюстрация слабости и некомпетентности всего лукашенковского аппарата, пишет телеграм-канал "Белорусского объединения рабочих" (БОР)..

Игорь Ляшенко начинал на Гомельском химическом заводе, где работал в должности директора и отличался хамским отношением к рабочим. По свидетельству коллег, один из подчиненных Ляшенко сотрудников даже предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Рабочих Ляшенко называл "быдлом" и предлагам им, "как китайцам", молча работать и радоваться зарплате в 50 долларов и кружке риса.

С 2013 года Ляшенко работал в концерне "Белнефтехим": вначале на должности первого заместителя председателя, а затем на должности председателя. В ходе его работы предприятие сотрясали коррупционные скандалы, приведшие к аресту ряда руководителей. К слову, именно при управлении Игоря Ляшенко в Беларуси стремительно начали расти цены на топливо, ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли заметно ухудшилась.

Несмотря на это, 18 августа 2018 года Ляшенко становится вице-премьером в правительстве Сергея Румаса. Он должен был курировать вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, нефтехимического и энергетического комплексов. Однако и тут провал следовал за провалом и в марте 2020 года Ляшенко был снят с должности "в связи с переходом на другую работу". Новым местом работы стало предприятие "Гомельтранснефть Дружба", что стоит расценивать как очевидное понижение.

В течение года о Ляшенко ничего не было слышно. И вдруг 26 января 2021 года личным распоряжением Лукашенко некомпетентный руководитель был назначен гендиректором ОАО "Гродно Азот".

На этой должности Ляшенко снова отличился хамским отношением к рабочим, массовыми увольнениями специалистов и бесконечными авариями на предприятии. С тех пор, как он стал директором, на "Гродно Азот" произошли следующие чрезвычайные ситуации:

Только за март дважды вышла из строя система управления цеха "Метанол". На производстве отсутствовал водород. Из-за случившейся аварии были остановлены цеха "Циклогесанон", "Гидроксиламинсульфат" и другие потребители водорода.

4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны произошел пролив агрессивных химикатов, началось дымление продуктов серы. Производственный процесс был под угрозой остановки.

19 апреля из-за аварийной ситуации на подстанции произошла внеплановая остановка цеха "Аммиак-4".

7 июля остановилось сразу два отделения нового производства "АКиКАС" и "Карбамид-3".

8 июля произошло новое ЧП: в цеху "Карбамид-2" произошел пропуск жидкого аммиака из трубопровода.

4 августа произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха "АКиКАС".

2 сентября при плановом обходе оборудования печи риформинга оперативным персоналом была обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы 12 ряда с истечением конвертированного газа. С 10 сентября остановлены цеха "Аммиак-3" и "Карбамид-3".

И это еще не все. Возможно, когда вы читаете этот материал, на "Гродно Азоте" под управлением некомпетентного холуя Лукашенко происходит очередная авария.

Рабочие предприятия крайне недовольны тяжелыми условиями труда, грубым отношением руководства, увольнением квалифицированных кадров и снижением зарплат. Протестные настроения накаляются, зреет забастовка.

В знак солидарности с рабочими "Гродно Азота" киберпартизаны предоставили Белорусскому объединению рабочих (БОР) данные из личного дела их директора:

ЛЯШЕНКО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

LIASHENKA IHAR

Дата рождения 11/5/1974

Серия и номер паспорта MP3692127

Личный номер 3051174H060PB6

Мобильные номера:

A1 375296741105

MTS 375297871200

Самое интересное, что Игорь Васильевич Ляшенко прописан в поселке Дрозды, где находится минская резиденция диктатора Лукашенко и где проживает его ближайшее окружение. В добытых киберпартизанами документах место прописки директора: "Минск, Официальная резиденция Президента Республики Беларусь "Дрозды", 22-1".

Кроме того, Ляшенко владеет квартирой в Минске по улице Алибегова, 34-99. Имеется квартира и у жены по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Транзитная 3-я, 12, несмотря на прописку в том же Гомеле по улице Войкова, 81-10.

Кибер-партизаны предоставили данные супруги Ляшенко:

ЛЯШЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА

LIASHENKA IRYNA

Дата рождения: 8/19/1974

Личный номер: 4190874H021PB9

Мобильные телефоны:

A1 375296861105

A1 375296987874

Супруга владеет автомобилем "Мицубиси Паджеро" (серебристый металлик), номер 0074BE3, однако на автомобиле ездит сам Игорь Ляшенко.

Старшая дочь Игоря Ляшенко прописана в городе Гомеле в другой, отдельной квартире по адресу: ул. Ильича, 87-219. Также стали известны ее паспортные данные:

ЛЯШЕНКО АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА

LIASHENKA ANHELINA

Дата рождения 7/8/1997

Личный номер 4080797H011PB8

Помимо Ангелины семья имеет еще двоих несовершеннолетних детей: Егора 2008 года и Кирилла 2006 года рождения.

Автомобиль Игоря Ляшенко. Фото ГАИ

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