Белорусов и россиян отстранили от соревнований по лыжным видам спорта на сезон-2022/23 23.10.2022, 21:11

Спортсмены не смогут соревноваться даже под нейтральным флагом.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Они вынуждены будут пропустить сезон-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает ТСН.

Таким образом, представители стран не будут выступать на международной арене в таких видах спорта как лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжные дисциплины, лыжный фристайл и сноубординг.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину представителей стран-агрессоров отстранили в том числе и в лыжном спорте, однако в конце сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Вопрос возможного разрешения россиянам и белорусам вернуться в соревнования Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрела 22 октября, но не отменила «бан». Ранее шведские и норвежские лыжницы пригрозили бойкотом соревнований, если к ним допустят представителей России и Беларуси.

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