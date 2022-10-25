Названы продукты, помогающие сохранить женскую красоту после 45 лет 1 25.10.2022, 8:43

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Их стоит обязательно включить в меню.

Женщинам после 45 лет особенно важно следить за питанием: сбалансированный рацион ответствен за здоровье, хорошее самочувствие и прекрасный внешний вид.

Какие продукты стоит обязательно включить в меню, рассказывает диетолог Дарья Русакова.

Грейпфрут обладает антиоксидантными свойствами, эффективен в борьбе с преждевременным старением, нормализует сон. Кроме того, этот низкокалорийный фрукт быстро утоляет голод и снижает аппетит, тем самым помогая избавиться от лишних килограммов.

Лососевые. Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, положительно действуют на клетки головного мозга, помогая предотвратить возрастные изменения, улучшают память и внимание, снижают уровень холестерина, нормализуют артериальное давление.

Мясо птицы. После 45 лет в пищу лучше употреблять диетическое мясо курицы или индейки — филе грудки без кожи. В индейке содержится витамин РP (никотиновая кислота) (13,3 мг — 66 процентов от дневной нормы), он улучшает обновление клеток кожи, а значит, замедляет ее старение. Также в индейке содержится витаминоподобное вещество холин (139 мг — 27,8 процентов от дневной нормы), который улучшает работу мозга, в частности его отдел, который отвечает за память.

Горький шоколад. В состав горького шоколада (лучше выбирать с содержанием какао от 75 процентов) входят полифенолы, которые защищают сосуды от разрушительного влияния свободных радикалов. А еще всего пара долек такого шоколада может повысить либидо и улучшить настроение.

В шпинате содержится лютеин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать действие свободных радикалов и предупреждать разрушение сетчатки глаза и помутнение хрусталика.

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