закрыть
27 октября 2022, четверг, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах ИП закрыли торговые павильоны и выставили ультиматум властям

5
  • 27.10.2022, 11:30
  • 6,636
В Барановичах ИП закрыли торговые павильоны и выставили ультиматум властям
иллюстрационное фото RFE/RL

Предприниматели заявили, что ставят свою деятельность на паузу.

Сегодня в Барановичах закрылись торговые павильоны местных предпринимателей, сообщает издание «Наш Край».

Они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования.

До этого постановлением правительства было введено регулирование цен как на отечественные, так и на импортные товары.

Отметим, в Беларуси несколько раз менялся механизм ценообразования: в начале Лукашенко запретил их повышать цены, затем правительство отменило решение диктатора.

На многих ИП завели уголовные дела за повышение цен. Видимо, предприниматели в Барановичах просто не хотят рисковать и решили закрыться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский