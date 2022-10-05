Лотерея Green Card стартует 5 октября 1 5.10.2022, 16:48

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Белорусы могут подать заявки на участие до 8 ноября.

Регистрация заявок на участие в лотерее Green Card DV-2024 стартует 5 октября 2022 года, пишет tochka.by .

«Желающих много, возможны проблемы с регистрацией», – сразу предупредили в «Центре Грин Кард».

И посоветовали всем желающим не откладывать с оформлением заявки. Важно помнить, что участие в лотерее стоит денег. Для гражданина Беларуси стоимость стандартной заявки – 60 рублей. Если супруги «подаются» вместе, получится чуть дешевле – 90 рублей на двоих.

Заявки будут приниматься до 8 ноября, подводить итоги начнут с 7 мая 2023 года. Но результаты сообщат участникам не раньше, чем в мае 2024 года.

Как белорусу получить Green Card

Важно с самого начала понимать главное: победа в лотерее – это только начало. Процесс получения визы для активации вида на жительства, а также сбор документов для переезда в США проходит достаточно долго и включает в себя нескольких этапов.

Первое. Заполнение анкеты для участия в лотерее. Традиционно подать заявление можно примерно в течение месяца с начала октября до начала ноября.

Второе. Розыгрыш. Данные анкет проверяет компьютер, отсеиваются дубликаты и заявки, которые не соответствуют требованиям. Далее другой компьютер рандомно выбирает победителей.

Третье. Проверка результатов. Обычно это происходит в мае спустя примерно полгода после подачи заявки.

Четвертое. Оформление Green Card. Победителя лотереи ждет собеседование в американском консульстве на английском языке. Перед этим придется заполнить специальные заявления, собрать перечень документов и оплатить саму Green Card (330$).

И все это не гарантирует получения вами права на въезд в США. Если вам не повезет и приезд будет превышать миграционную квоту США, в получении шестимесячной визы будет отказано. А без нее попасть в Америку невозможно, как и активировать заветную Green Card.

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