Мобилизованные в Таманскую дивизию РФ на грани бунта 8 5.10.2022, 22:51

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Военным раздают списанное оружие.

Брошенные на произвол судьбы военнослужащие Таманской дивизии РФ подняли настоящий бунт. Видео возмущений российских солдат публикует тг-канал «Украина 365».

Мобилизованные откровенно говорят о том, что нет ни обеспечения, ни жилья, ни подготовки. Оружие раздают списанное, 70-х годов. Люди поголовно болеют, а их здоровье не интересно никому.

«Официальные документы не оформлены. Военные билеты не заполнены. Банковские карты не активированы, что не гарантирует получение хоть какого-то финансирования», — рассказывают мобилизованные на войну в Украине.

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