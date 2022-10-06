Национальная виза в Польше: Как белорусам подаваться, сколько стоит и как долго ждать 6.10.2022, 14:37

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Фото: Charter97.org

Имея гуманитарную визу, белорусы могут официально трудоустроиться в Польше.

С 22 сентября граждане Беларуси и Украины получили возможность подавать заявления на получения польских национальных виз внутри Польши. «Белсат» рассказывае, кто может подаваться на данный тип визы, какие документы нужны и как проходит процедура подачи.

Президент Польши Анджей Дуда еще 15 апреля подписал поправки в закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», в который внесли и несколько пунктов, касающихся гуманитарных виз и видов на жительство для белoрусов. Дату начала выдачи постоянно переносили и вот, спустя полгода, вступило в силу соответствующие распоряжение министра внутренних дел, которое вводит новый образец заявления на получение национальной визы.

Это решение упростило процедуру подачи на получение польской визы, так как теперь за ней не нужно выезжать в третью страну (Грузию или Турцию).

Национальная виза выдается на год и дает право находится в стране в течение 365 дней, путешествовать и находиться в других странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней в каждом 180-дневном периоде. Однако стоит отметить, что если действие паспорта скоро заканчивается, то визу выдадут на срок за три месяца до окончания паспорта – если действие паспорта истекает 1 сентября, то визу выдадут на срок до 1 июня.

Податься на получение национальной визы можно будет только до 31 декабря 2022 года. Будет ли в дальнейшем продлена процедура получения национальных виз для белoрусов, пока неизвестно. Всего польские власти планируют выдать около 155 тысяч национальных виз.

Кто может подаваться на визы в Польше

Белoрусы могут подавать документы в Польше только на гуманитарную и рабочую визы, которые являются национальными. Причем рабочая виза выдается только водителям-международникам. В других случаях нельзя подать заявление на получение национальной визы в Польше.

Для получения гуманитарной визы должны быть соблюдены два условия:

- если в день подачи заявления гражданин Беларуси находился на территории Польша на законных основаниях на основании действующей национальной визы, выданной с гуманитарной целью (D21). То есть для подачи уже должна быть гуманитарная виза, которую можно продлевать. Впервые подаваться на гуманитарную визу на территории Польши нельзя;

- если гражданин Беларуси въехал на территорию Польши в период с 24 февраля 2022 года с территории Украины, где легально проживал до 24 февраля. В этом случае нужно предоставить подтверждающие документы.

Имея гуманитарную визу, граждане Беларуси могут официально трудоустроиться в Польше.

Граждане Украины могут подаваться на национальные визы в двух случаях: для выполнения работы водителем в международных перевозках грузов или пассажиров и в качестве пилота гражданского самолета или другого члена экипажа.

Заявление на визу можно подать только лично. В случае с несовершеннолетними заявление подают родители или законные представители.

Где можно податься на визу

На национальную визу для работы водителем, а также на гуманитарную визу можно податься через фирму-посредника, которая далее доставит пакет документов в МИД. Пока этим занимается только визовый центр VFS Global.

Оформить визу в Польшу пока можно только в трех городах после записи на прием:

- в Варшаве: al. Jerozolimskie 181B (0 этаж) с понедельника по пятницу (с 8:30 до 16:30);

- в Познани: ul. Franciszka Ratajczaka 19 (0 этаж) с понедельника по пятницу (с 8:30 до 16:30);

- в Люблине: ul. Tomasza Zana 39A (4 этаж) с понедельника по пятницу (с 8:30 до 16:30).

Пункты подачи будут закрыты 1 ноября, 11 ноября и 26 декабря 2022 года. Сами заявления на получение визы обрабатываются в Варшаве.

Какие документы понадобятся для подачи

Для гуманитарной визы:

- действительный оригинал паспорта, выданный не более 10 лет назад, действительный не менее 3 месяцев после планируемого срока действия визы, с двумя чистыми страницами + копия его последней страницы;

- заполненная латинскими буквами и подписанная в электронном виде анкета на визу с одной фотографией 3,5х4,5 см. Сама анкета довольно простая и похожа на анкету для подачи на шенгенскую визу;

- доказательство наличия действующей гуманитарной визы D21. Если такой визы нет, нужно заполнить заявление и подтвердить прибытие на территорию Польши после 24 февраля из Украины в связи с войной (подойдут ксерокопии с штампами из паспорта о выезде) и легальное пребывание в Украине (например, украинский вид на жительство). Также в этом случае необходимо заполнить заявление (скачать можно здесь) о невозможности вернуться в Беларусь из-за опасений за безопасность, репрессий или преследований;

- туристическая медицинская страховка (оригинал и копия) на год со страховой суммой не менее 30 000 евро.

Для рабочей визы:

- действительный оригинал паспорта, выданный не более 10 лет назад, действительный не менее 3 месяцев после планируемого срока действия визы, с двумя чистыми страницами и копия его последней страницы;

- заполненная латинскими буквами (скачать можно здесь) и подписанная в электронном виде анкета на визу с одной фотографией 3,5х4,5 см;

- документ (оригинал и копия), подтверждающий законное пребывание на территории Польши;

- выданное местными властями разрешение на работу (оригинал и копия) или зарегистрированное заявление о назначении работы. Также подойдет документ о том, что работодатель уведомил в течение 14 дней с начала работы, что он поручает ее выполнение гражданину Беларуси. Эти документы должны подтверждать, что заявитель будет работать водителем грузовика, автобуса, танкера, трактора или что он дальнобойщик, и будет выполнять эту работу в качестве международного водителя;

- медицинская страховка (оригинал и копия) на год. Если есть страховка, оформленная на языке, отличном от польского/украинского/беларусского/русского, нужно предоставить эту страховку вместе с ее переводом на польский язык;

- документ (оригинал и копия), подтверждающий наличие достаточных финансовых средств для покрытия расходов на проживание на весь период пребывания в Польше и для возвращения в страну проживания. Это 75 злотых за каждый день пребывания + 200 злотых в качестве обеспечения возвращения в страну проживания.

Как проходит процедура подачи на визу

Сначала необходимо записаться на прием в визовый центр в Познани, Варшаве или Люблине через электронную систему регистрации на сайте. Отметим, что подтверждение о регистрации приходит на почту не сразу. Далее нужно войти в свой аккаунт, выбрать город и забронировать дату и время подачи. Если свободных дат нет, нужно дождаться появления новых.

После подачи на почту придет письмо со штрих-кодом, в котором также будут указаны личные данные и время подачи. Распечатывать его не обязательно, при входе в визовый центр попросят только паспорт.

Приходить в визовый центр заранее не обязательно, вызовут ровно в то время, которое забронировано. На одного человека выделяется около 30 минут.

В Варшаве найти визовый центр нетрудно. Это большое стеклянное здание, а корпус В находится справа от главного входа, на асфальте есть указатели.

Визовый центр находится справа от входа, около стойки охраны, так что долго искать не придется. Большой очереди из подающих документы на визу здесь нет, так как все приходят к назначенному времени. При входе в визовый центр нужно показать паспорт, получить талон, который нужно предъявить сотруднику, принимающему документы. Персонал центра разговаривает на украинском и русском языках, так что сложностей, чтобы что-то объяснить или спросить, не возникнет.

Так как это визовый центр, его сотрудники заинтересованы в качественном обслуживании. При необходимости они исправят ошибки в анкете, а если каких-то документов не хватает или они не так оформлены, помогут сделать новые на месте. Также в визовом центре можно сделать копии документов, фото и оформить туристическую медицинскую страховку – на год она обойдется в 439 злотых. Оплатить можно наличными или картой.

Плата за оформление визы не взимается. Однако необходимо будет оплатить услуги визового центра в размере 38 злотых. Сделать это можно как наличными, так и картой.

Когда ждать визу

На сайте центра указано, что о решении уведомят в течение 15 дней. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 30 дней. Однако на практике тем, кто подавался на визу в Варшаве, ее сделали за три дня.

Напомним, после получения польской гуманитарной визы можно податься на временный «гуманитарный» вид на жительство по упрощенной процедуре, сразу на три года и без оплаты гербового сбора.

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