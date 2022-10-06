Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта 3 6.10.2022, 17:12

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Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

Разговор лидеров конфликтующих сторон при посредничестве лидеров Турции, Франции и Венгрии состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге

Об этом сообщает агентство Анадолу.

В Праге в четверг прошла неформальная беседа президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

К разговору позже присоединились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В работе форума принимают участие главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров.

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