Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта

Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта3
- 6.10.2022, 17:12
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Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.
Разговор лидеров конфликтующих сторон при посредничестве лидеров Турции, Франции и Венгрии состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге
Об этом сообщает агентство Анадолу.
В Праге в четверг прошла неформальная беседа президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.
К разговору позже присоединились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В работе форума принимают участие главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров.