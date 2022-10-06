закрыть
6 октября 2022, четверг, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта

3
  • 6.10.2022, 17:12
  • 2,850
Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта

Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

Разговор лидеров конфликтующих сторон при посредничестве лидеров Турции, Франции и Венгрии состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге

Об этом сообщает агентство Анадолу.

В Праге в четверг прошла неформальная беседа президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

К разговору позже присоединились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В работе форума принимают участие главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип