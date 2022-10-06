The Guardian: Украина отвоевала территорию и поддержку 6.10.2022, 18:41

Но Россия будет дальше испытывать смелость Запада.

Освобождение каждого человека из дикарской российской оккупации – это победа для Украины. Но это также очень важно и для тех, кто за пределами украинских границ. Изгнание российских сил посылает жизненно важный сигнал Москве, Вашингтону и Брюсселю.

А украинское наступление имеет более широкое влияние и значение, чем краткосрочный тактический успех, - пишет в статье для The Guardian эксперт по вопросам России и Евразии в организации Chatham House Кир Джайлз. Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина».

Во-первых, осеннее наступление Украины в целом – это четкая демонстрация для западных друзей Киева, что война не статична. В начале года страх перед тем, что ситуация зайдет в затяжной тупик, спровоцировал колебания и сомнения в способности Украины и ее союзников сохранить свой курс. Теперь украинская армия убрала все сомнения, взяв инициативу в свои руки и выстояв в войне значительно дольше, чем рассчитывали внешние наблюдатели. Это лишь укрепит решительность Запада в жесткой поддержке Киева. Также наступление выбило землю из-под ног всех, кто настойчиво утверждал, что Украина должна «пойти на уступки» России, чтобы покончить с кровопролитием. Предлагаемые уступки часто трудно отличить от капитуляции.

Во-вторых, в самой России неоспоримые поражения в Украине заставили российских пропагандистов столкнуться с непреодолимой пропастью реальности. В начале вторжения Москва держала информацию в крепкой хватке, что позволяло ей пересочинять цели войны. И она это не раз делала. Теперь пропасть стала слишком очевидной. Пропагандистская машина упустила возможность искажать факты, она выходит из-под контроля. Когда в один день Владимир Путин объявляет, что Россия «аннексирует» части Украины и они теперь будут российскими всегда, а на следующий новости заполнены информацией об отступлении российской армии из этих регионов, даже самое оруелловское искажение реальности не способно выдержать. Более того, Россия еще больше будет терять международную поддержку. Поскольку фарсовые посягательства Путина стали очевидными для всех в мире.

Украинские военные успехи – это зрелище, которое поможет западным сторонникам Украины сохранить свою позицию. Но так же это и гонка со временем. Россия, скорее всего, сможет обуздать хаос мобилизации. И когда новые войска будут отправлены на фронт в определенной боеспособной форме, это снова изменит природу конфликта. Поэтому очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия.

Украинский успех – это также акт балансировки. Некоторые западные политики продолжают бояться победы Украины, в основном из-за того, что долгая российская кампания, нацеленная убедить людей, что поражение России в войне неизбежно закончится применением ядерного оружия, оказалась чрезвычайно успешной. Реальная подготовка к применению ядерного оружия была бы серьезной причиной для беспокойства. Но она не происходит. Правительство США и хорошо проинформированные наблюдатели говорят, что Москва не предпринимает необходимых шагов для подготовки к ядерному удару. Поэтому после всего люди до сих пор больше уделяют внимание тому, что Путин говорит, чем тому, что его армия делает.

Страх перед применением ядерного оружия наиболее распространён среди аналитиков и экспертов, для которых российская проблема совершенно нова. На самом деле наблюдается реальный большой раскол между ними и опытными экспертами по России, которые склонны говорить о значительно меньшей вероятности, что Путин нанесет ядерный удар.

Россия провалила задачу подорвать западную поддержку Украины, прибегая даже к сокращению или полной остановке поставок газа. Но это не значит, что ее возможности исчерпаны. Москва будет искать новые способы превратить эту войну в личную проблему для народов по всей Европе и Северной Америке, надеясь, что они начнут давить на свои правительства с требованием отказаться от Киева. Похоже, что одна из форм эскалации – это российская атака по подводной энергетической инфраструктуре. Взрывы на газопроводе «Северный поток» подняли на уши всю Европу.

Но российские солдаты и раньше бродили по континенту, убивая людей и устраивая диверсионные атаки еще до начала 2022 года. Химические или биологические атаки или восстановление давней практики Москвы спонсировать террористов, чтобы посеять хаос на Западе – все это доступные варианты для российских властей, которые уже не пытаются сохранить хоть какие-то отношения с Европой. Несмотря на украинские успехи на поле битвы, до конца этой войны еще очень долго. И Россия, без сомнения, будет использовать все доступные ей средства, чтобы испытать смелость Запада.

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