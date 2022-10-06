Валерий Карбалевич: Власти боятся белорусскости в сочетании с католичеством 3 6.10.2022, 20:55

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Валерий Карбалевич

Лукашенко портит отношения с Ватиканом.

Белорусские власти забрали у католиков Красный костел и требуют, чтобы римско-католический приход в течение нескольких дней освободил помещение от своих вещей.

— Костел стал проблемой для властей еще с момента протестов в 2020 году, тогда произошла очень показательная история с Тадеушем Кондрусевичем, — напомнил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Проблема обострилась под влиянием того, что Польша была объявлена главным врагом.

А влияние польского костела на белорусский, как известно, достаточно большое. Поэтому костел все это время был под подозрением, и эту проблему пытались каким-то образом решать.

Конечно, полностью объявлять всю общину врагами и начинать против католиков массовые репрессии пока власти не готовы, но вот такие частичные действия начинают осуществлять.

Собеседник объясняет, что власти неспроста считают Красный костел «опасным объектом».

— В их глазах это «рассадник белорусскости». А белорусскость в сочетании с католичеством — это коктейль, который власти считают опасным.

Возможно, там проходили какие-то проповеди, можно предположить, что записали, доложили, властям не понравилось. Не знаю, это стало поводом или какой-то другой триггер был, но зачищают.

— К каким последствиям это может привести?

— Это может вылиться в напряжение с Ватиканом. Наверное, папский нунций, который выполняет роль посла Ватикана в Беларуси, будет принимать какие-то меры, задавать какие-то вопросы.

Наверняка, возникнет определенное напряжение между Минском и Ватиканом. А Минск все же, думаю, полностью не хотел бы рвать отношения.

Ведь в свое время белорусские власти даже возлагали надежды на то, что Ватикан может быть посредником либо лоббистом их интересов в вопросе размораживания отношений с Европой. Неслучайно Лукашенко ездил в Ватикан, встречался с римским папой.

Опять же ситуация с Кондрусевичем была урегулирована дипломатическим путем, в результате переговоров с представителем Ватикана. Поэтому на костел как бы возлагаются определенные надежды.

Полагаю, что это последний политический центр на Западе, с кем официальный Минск хотел бы рвать отношения. Ватикан — это структура, которая оказывает серьезное влияние на массовое сознание западного мира.

Кроме того, в Беларуси больша́я часть населения исповедует католическую религию, что немаловажно для властей.

Ватикан — некий моральный авторитет для значительной части мира. Поэтому вряд ли Минск ставит своей целью порвать отношения.

— Но при этом вы оговорились, что пока власти боятся массово зачищать католиков, трогать священников. Могут дойти и до этого?

— Трудно предполагать, в какую сторону двинутся репрессии дальше. Тут все зависит от ощущения угрозы. Режим убирает те социальные группы, слои или институты, от которых эту угрозу чувствует.

Вот почувствовали со стороны частного образования — и разгромили его.

Что дальше будет, сложно говорить, но, по моим представлениям, никаких красных линий, никакого дна у режима нет.

— То есть сейчас они почувствовали угрозу от католиков?

— Не то, чтобы они их испугались. Власти считают католиков, католический костел структурой, которая демонстрирует сомнительную лояльность, соответственно, к ним такое отношение.

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