В Беларуси за 32 рубля продают заброшенные деревенские дома 6.10.2022, 21:31

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Где они находятся и что из себя представляют.

В Беларуси в прошлом году начали продавать заброшенные деревенские дома за одну базовую величину — сейчас это 32 рубля. Но жить в них сразу после покупки вряд ли получится, они сильно изношены. «Зеркало» посмотрело, какие объекты недвижимости выставлены на продажу.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Несколько домов выставили на продажу в Быховском районе Могилевской области. Все они без коммуникаций и непригодны для жилья. Например, в деревне Подкленье продается одноэтажный бревенчатый дом. Его общая площадь 39 м2. Степень износа здания составляет 60%.

Фото: Быховский районный исполком

Можно купить кирпичный одноэтажный дом в деревне Никоновичи в Быховском районе. Он построен в 1983 году, общая площадью здания — 67,4 м². Степень износа дома не сообщается.

Фото: Быховский районный исполком

В агрогородке Смолица в Быховском районе продается деревянный одноэтажный дом, построенный в 1955 году. Его размер — шесть на пять метров, общая площадь — 30 м².

Фото: Быховский районный исполком

В Оршанском районе Витебской области также продают несколько домов. Например, в деревне Новое Хороброво можно приобрести одноэтажный деревянный жилой дом площадью чуть больше 26 м2. Жилье с холодной пристройкой, рядом находится сарай.

В деревне Рагозино Оршанского района продают одноквартирный деревянный жилой дом с сенями, его площадь — 21 м2. Здесь среди прочего есть погреб и сараи.

Два дома продаются в Вороновском районе Гродненской области. Один из них расположен в агрогородке Переганцы. Здание построено из бревен, рядом есть хозяйственные постройки — пристройка к дому, погреб. Степень износа жилого дома — 60%.

Второй дом находится в деревне Скорводы. Он также из бревен и изношен на 60%. Рядом с домом хозяйственная пристройка площадью 20 «квадратов».

Есть дома на продажу в Ошмянском районе Гродненской области. Например, в деревне Новосяды это одноэтажный дом из бревен, с бутобетонным фундаментом. Внутри деревянные дощатые полы, есть печь. Водопровода и канализации нет.

Можно присмотреться к хутору Укропишки, на котором есть бревенчатый жилой дом обложенный кирпичом. Его общая площадь чуть больше 40 «квадратов», жилая — почти 30 м2. Сообщается, что тут печное отопление, воды и канализации нет. В доме имеется погреб, сени, рядом — деревянный туалет и сарай.

В Бешенковичском районе Витебской области можно купить за одну базовую величину дома, которые признаны выморочным наследством (после смерти правообладателя они не никому перешли по наследству).

Так, в городском поселке Бешенковичи есть одноэтажный бревенчатый жилой дом без подземной части, который изношен на 80%. Его общая площадь почти 35 «квадратов».

В агрогородке Синицы предлагают приобрести бревенчатый жилой дом без подземной части, который занимает площадь чуть больше 31 м2. Его износ — 70%.

В деревне Старые Ранчицы можно купить бревенчатый жилой дом с верандой и навесом, рядом находится баня и четыре сарая. Его износ 80%.

Уточним, что некоторые варианты по жилью за одну базовую могут быть уже неактуальными, так как исполкомы не всегда оперативно обновляют информацию на своих сайтах, поэтому лучше предварительно звонить и уточнить, актуально ли предложение.

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