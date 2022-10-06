Почему самые лучшие идеи рождаются во время душа 3 6.10.2022, 22:16

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Такое ускорение креативного мышления не случайность.

В 2012 году психолог Бенджамин Бэрд с коллегами опубликовал работу «Вдохновленное отвлечением». Бэрд показал, что для решения трудной творческой задачи необходима не только стадия интенсивного погружения в проблему, но и «отвлечение» от нее. Он назвал это состояние «блужданием разума». В частности, как один из способов «отвлечения», психолог рассматривал принятие душа. Бэрд пришел к выводу, что именно в душе часто приходят озарение и прорыв, пишет techinsider.

Эта работа вызвала много шума. Ее с интересом читали и цитировали не только психологи и журналисты, но и те, кому довелось такое озарение в душе пережить. А таких людей оказалось на удивление много.

Но дальше дело пошло не так бодро. При попытках подтвердить исследование Бэрда, чаще всего ничего получалось. Результаты были не выше среднестатистической погрешности. Хотя психологи пытались задействовать в экспериментах самых креативных людей — ученых и писателей. Так в чем же дело? Неужели Бэрд ошибался?

Психологи из Университета Вирджинии в новой работе отвечают: нет, заслуженный психолог прав. Действительно, душ или аналогичное по действию отвлечение помогают в решении креативных задач. Просто в поставленных экспериментах ученые делали не совсем то, что нужно.

Большинство экспериментов проходили по схеме, предложенной еще Бэрдом. Испытуемым предлагали серию предварительных задач (психологи назвали этот этап «инкубационный период»), а потом просили придумать что-то неожиданное. Например, предложить совершенно новый способ использования кирпича или канцелярской скрепки. И в тот момент, когда испытуемый задумывался над креативной задачей, его отвлекали.

По мнению психологов из Вирджинского университета, именно в том, как отвлекали испытуемых, и была причина неудачи. Их отвлекали нейтральными психологическими тестами. А когда этап отвлечения заканчивался, никакого резкого роста креатива не наблюдалось.

В новом исследовании психологи решили изменить стратегию отвлечения и сделать отвлекающие факторы более естественными и привычными. Они предложили двум группам, которые прошли инкубационный период и занялись придумыванием новых применений для кирпича и скрепки, прерваться и посмотреть трехминутный ролик.

Одной группе предложили ролик, на котором мужчина складывает белье и больше ничего не происходит. А другой группе показали эпизод из фильма «Когда Гарри встретил Салли», где герой и героиня сидят в переполненном кафе, и героиня Мэг Райен имитирует оргазм.

Как пишут психологи у первой группы никакого прорыва не произошло, а вот у второй был настоящий всплеск креатива. Психологи пишут, что, вероятно, и психологические тесты и просмотр скучного ролика не работают по самой простой причине — они не отвлекают мозг от задачи по-настоящему, а только как бы его немного глушат. А вот Мэг Райен удалось за три минуты полностью переключить внимание испытуемых.

Психологи замечают, что почти наверняка, душ действует подобным образом, вот только проверить напрямую его воздействие в лабораторных экспериментах довольно трудно. Но, судя по всему, Бэрд прав: плодотворное отвлечение помогает решать креативные задачи.

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