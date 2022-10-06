Как абитуриенты будут сдавать внутренний экзамен по первому профильному предмету в вузах 6.10.2022, 23:13

Новая модель правил приема в учреждения высшего образования уже подготовлена.

Со следующего года в белорусских вузах планируют ввести внутренний экзамен по первому профильному предмету испытаний. Подробнее о грядущих изменениях БелТА рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

Новая модель правил приема в учреждения высшего образования уже подготовлена. Она предусматривает в качестве обязательного вступительного испытания проведение внутреннего экзамена по первому профильному предмету в вузах.

Баллы, полученные на внутреннем экзамене, будут переводиться в стобалльный формат по специальной шкале и суммироваться с результатами двух сертификатов централизованного экзамена или ЦТ, а также со средним баллом аттестата.

— Предполагается, что проведение внутренних экзаменов будет осуществляться на основе единых экзаменационных работ, состоящих из трех заданий третьего, четвертого и пятого уровня сложности, это мы уже говорим терминами централизованного тестирования, которые будут разрабатываться Республиканским институтом контроля знаний (РИКЗ). После решения таких задач абитуриент будет проходить устное собеседование с членами экзаменационной комиссии. Получится двухэтапный экзамен, — отметил представитель Минобразования.

Внутренние испытания будут проводиться в единый день по каждому учебному предмету для всех вузов. По наиболее востребованным предметам, возможно, будет предусмотрено два дня. Даты определит Министерство образования.

— Внутренние вступительные экзамены будут проводиться путем предоставления Республиканским институтом контроля знаний через интернет доступа приемным комиссиям к зашифрованным экзаменационным заданиям. Их условно можно назвать билетом. Пароль для дешифровки также будет передаваться приемным комиссиям. Кроме того, после начала экзамена РИКЗ направит пароль для дешифровки вариантов решений.

В итоге каждое задание абитуриент будет выполнять в письменной форме с последующим устным объяснением, в которое могут войти обоснования, доказательства, разъяснения.

— Суммарный балл за внутренний экзамен будет выставляться по итогам выполнения письменной части, плюс будут учитываться и устные объяснения, потому что где-то правильный ответ может быть не получен, а вот устное объяснение, аргументация, логика построения доказательств будет говорить о том, что баллы могут быть более высокими, — заключил Сергей Касперович.

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