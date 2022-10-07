Врачи назвали продукты, поддерживающие работу сердца 7.10.2022, 13:08

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Датские специалисты поделились результатами нового исследования.

Исследование, проведенное датскими учеными, помогло определить ингредиент способствующий существенному улучшению работы сердечно-сосудистой системы и укреплению сердечных мышц, пишет medicina.ua.

Обнаруженным ингредиентом оказались сухие водоросли, которые советуется регулярно употреблять в пищу. Закономерность, выявленная в ходе изучения сбоев работы сердечно-сосудистой системы, показала, что лечение пациентов, чей рацион содержал данный продукт, даже в незначительных количествах, проходило быстрее и эффективнее. Стенки сосудов становились крепче, сердечный ритм выравнивался и, в целом, работа сердца улучшалась.

По утверждению специалистов, сухие водоросли следует использовать в качестве профилактического средства, способного предотвратить все существующие проблемы сердечно-сосудистой системы.

Небольшое количество данных водорослей в вашем рационе, повысит уровень содержания клетчатки и отрегулирует уровень холестерина. Также, ученые отмечают, что целительные свойства водорослей, имеют особое значение для лечения такого заболевания, ка атеросклероз.

Профилактика заболеваний сердца имеет крайне важное значение для здоровья всего населения. Напомним, что в 40% всех смертей, происходят по причине разного вида к сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одна рекомендация врачей – ограничить употребление сахара.

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