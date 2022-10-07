Юваль Харари: Путин воюет за фантазии в своей голове 7.10.2022, 20:55

Юваль Харари

Глава Кремля не может отказаться от прошлого.

Историк и футуролог Юваль Ной Харари во время дискуссии с Нилом Гейманом в рамках Львовского международного BookForum, заявил, что война в Украине идет между прошлым и будущим, пишет «Зеркало недели. Украина».

Владимира Путина страшит успех Украины из-за того, что если украинцам удастся построить собственное будущее, россияне захотят того же.

«Миллионы людей ведут борьбу для того, чтобы освободиться от прошлого. А с другой стороны видим кого-то, кто всеми силами пытается затянуть их в прошлое. Путин ведет войну ради исторических фантазий, которые живут его голове, он не может отказаться от прошлого. Что больше всего его страшит – у украинцев есть будущее, они стремятся жить в будущем и не хотят жить в прошлом», - заявил он.

Ученый также добавил, что Россия в будущем не может стать демократией, о чем свидетельствует ее история и такой есть их культура. И в этом заключается разница между РФ и Украиной. Обе страны жили в одних и тех же диктаторских и тиранических режимах: царский режим, а затем коммунистический. Но украинцы сделали свой выбор в 1991 году, а затем еще несколько раз в ходе своей истории, что хотят другого будущего.

«И это то, что больше всего пугает Путина и его окружение. Если украинцам удастся построить лучшее будущее для себя, тогда российский народ захочет такого же», - заявил Харари.

Харари также отметил, что война в Украине показывает, что бывает, если человек получает власть и возможность реализовать фантазии, которые существуют в его голове. По словам ученого, истоки войны начались в голове ребенка Путина, который слушал рассказы о Второй мировой войне и мечтал, что однажды станет героем, который будет бороться против нацизма. И теперь он навязывает миру свои фантазии, не понимая, что сам себя ставит в роль нацистов.

«В своем воображении ребенка о блокаде Ленинграда он воссоздает эти сценки, эти фантазии», - считает Харари.

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