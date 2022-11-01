Гомельского грузчика приговорили к двум годам колонии по «делу Зельцера» 1.11.2022, 10:48

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Приговор вынес судья Евгений Шершнев.

Суд Железнодорожного района Гомеля 26 октября вынес приговор грузчику Гомельского винзавода Дмитрию Малашенко, обвинив его в «дискредитации Беларус» (ст. 369-1 Уголовного кодекса), сообщает «Вясна».

Судебный процесс вел судья Евгений Шершнев, гособвинитель — прокурор Константин Шапочкин.

Дмитрия Малашенко задержали сотрудники Управления КГБ по Гомельской области 30 сентября 2021 года, на второй день после того, как он оставил комментарий под постом с видео гибели IT-специалиста Андрея Зельцера в паблике «Сильные новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Под суд Дмитрий Малашенко попал за два комментария: «В стране страшнее, чем в Сомали» и «Если бы было у меня ружье и ко мне ломились бы такие люди, я бы тоже защищал свой дом, только сделал бы баррикады».

Судебная экспертиза предоставила суду заключение, из которого следовало, что комментарии не разжигают вражды и не имеют побуждающего характера действий, но в то же время в них «выражается негативная оценка политической ситуации в стране в целом и негативная оценка профессиональных действий сотрудников органов в частности».

Суд признал Дмитрия Малашенко виновным и наказал лишением свободы сроком на два года и штрафом в размере 100 базовых величин с конфискацией телефона.

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