Появились подробности уничтожения отеля с кадыровцами в Волновахе 1 1.11.2022, 12:42

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Потери есть — и немалые.

Во временно оккупированном Волновахе в Донецкой области произошел «хлопок». В результате прилета поражена гостиница на трассе Мариуполь-Донецк, где разместились кадыровцы.

Сколько точно «тик-ток-воинов» погибло под руинами отеля, пока неизвестно, однако подтверждено поражение около десятка единиц техники. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«По Волновахе. Наши источники утверждают, что было попадание в гостиницу «Ахтамар» по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались кадыровцы, и обезврежено около 10 единиц военной техники», - отметил Андрющенко.

В настоящее время точное количество потерь в живой силе в результате прилета неизвестно. Однако советник городского головы Мариуполя намекнул, что потери есть – и немалые.

«Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба», – подчеркнул Андрющенко.

Он также опубликовал фотографию, на которой видны последствия прилета по облюбованной кадыровцами гостинице.

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