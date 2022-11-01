Политзаключенного из Гомеля приговорили к 4,5 годам колонии 1 1.11.2022, 14:59

Сергея Захаренко судили сразу по семи статьям УК.

В закрытом судебном заседании Гомельский областной суд 27 октября рассмотрел уголовное дело индивидуального предпринимателя Сергея Захаренко, который обвинялся сразу по семи статьям Уголовного кодекса, пишет ПЦ «Вясна».

Судебный процесс начался 18 октября, дело рассматривал судья Александр Пискунов. Суть обвинения правозащитникам пока неизвестна.

Сергей Захаренко признан виновным «в клевете в отношении Лукашенко», которая содержалась в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, сопряженной с обвинением в совершении особо тяжкого преступления; «в организации групповых действий», грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти; «в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей»; «в незаконных сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну другого лица, без его согласия; в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и иной социальной вражды или розни»; в ином «содействии экстремистской деятельности».

Суд назначил:

- по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок два года;

- по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок один год;

- по ст. 369 Уголовного кодекса — арест на срок три месяца;

- по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок один год;

- по ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса — арест на срок два месяца;

- по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок четыре года;

- по ч. 1 ст. 361-4 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок три года.

Окончательное наказание, путем частичного сложения обвинений, назначено в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также суд постановил конфисковать в доход государства мобильный телефон iPhone 6s.

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