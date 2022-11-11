У банка «БелВЭБ» возникли проблемы в работе мобильного приложения интернет-банкинга 11.11.2022, 13:25

Причины технических неполадок не уточняются.

В банке «БелВЭБ» возникли перебои в работе интернет-банка для клиентов-физлиц и мобильного приложения UP. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Как сообщается, технические неполадки возникли с 11.50. «Специалисты банка работают над устранением проблемы в максимально короткие сроки», — поясняет финучреждение.

Причины технических неполадок не уточняются.

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