ВСУ уничтожили радиолокационную станцию армии РФ в Новой Каховке 1 18.11.2022, 8:12

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Подбита также боевая бронированная машина врага в Голой Пристани.

Вооруженные силы Украины уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в Новой Каховке.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

ВСУ также уничтожили боевую бронированную машину в районе Голой Пристани. Остальные потери врага нуждаются в разведке.

Отмечается, что враг продолжает обустройство оборонительных сооружений и рубежей, осуществляет передислокацию подразделений во избежание огневых поражений с правого берега.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области. В частности, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

В Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезены в направлении временно оккупированной территории Крыма.

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