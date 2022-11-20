Стало известно, для кого в Беларуси значительно повысят налоги 5 20.11.2022, 12:02

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Полный список профессий и видов деятельности.

Чиновники хотят в 2023 году существенно поднять единый налог с индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей. Эти возможные новшества предусмотрены проектом изменений Налогового кодекса.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, как могут измениться ставки единого налога для предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП.

Как хотят изменить единые налоги для физлиц, которые работают без ИП

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске предлагают повысить до 593 рублей (сейчас сбор составляет 237 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 548 рублей (сейчас — 219 рублей).

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) хотят установить единый налог для Минска до 518 рублей (сейчас — 259 рублей), а для областных центров и Минского района предлагают поднять до 478 рублей, (сегодня — 239 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске могут поднять до 164 рублей (сейчас он составляет 82 рубля), в областных центрах — до 152 рублей (сегодня — 76 рублей).

При этом ставки за продажу котят хотят оставить на прежнем уровне: для Минска — 94 рубля, а для областных городов и Минского района — 87 рублей.

Как хотят поднять единый налог для ИП

Единый налог для индивидуальных предпринимателей хотят также поднять. К примеру, для ИП, которые занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости налог могут увеличить до 620 рублей в Минске (сейчас — 413 рублей), а в областных городах — до 578 рублей (сейчас — 385 рублей). Это сбор за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу.

Налог за ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий могут поднять в столице до 612 рублей (сейчас — 306 рублей), а в областных городах — до 424 рублей (сейчас — 212 рублей).

При этом в 2023 году сократят список услуг, которые могут оказывать ИП с уплатой единого налога.

Уточним, что изменения в Налоговый кодекс на 2023 год пока не утверждены.

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