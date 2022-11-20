Как играли белорусы на чемпионатах мира по футболу 20.11.2022, 15:50

Сегодня стартует 22-й ЧМ, сборной Беларуси там не будет, но белорусам есть что вспомнить о предыдущих первенствах.

В Катаре 20 ноября 2022 года в 19.00 по белорусскому времени стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Среди 32 команд белорусской сборной не будет, но белорусам есть что вспомнить о предыдущих первенствах, пишет КП.

Первым белорусом по национальности, кому удалось сыграть в финальной части чемпионата мира, был защитник минского «Динамо» Сергей Боровский. Дело было в 1982-м.

Он вышел на поле в третьем матче первого группового раунда против Шотландии (2:2) и отыграл всю встречу без замены. Игра Боровского впечатлила тренеров и он стал железным игроком стартового состава в играх против Бельгии (1:0) и Польши (0:0). Но в полуфинал сборная СССР не вышла.

По словам защитника, в той поездке самыми веселыми оказались грузины. Некоторые из них плохо знали русский язык, поэтому невольно дарили поводы для шуток:

«Грузины были очень интересными. Ребята из Кутаиси — Шенгелия, Сулаквелилдзе — по-русски говорили не очень. Помню, на чемпионате мира день отдыха. Чаек, сидим, анекдоты рассказываем. Все: ха-ха-ха. Начинается следующий анекдот. И тут грузины: ха-ха-ха. Только начало истории, ничего смешного, а они уже не могут. Что такое? И тут Чивадзе: «Ребята, все нормально. Это я Сулаквелидзе предыдущий анекдот перевел на грузинский», — рассказывал Боровский.

В составе сборной СССР белорусские футболисты одерживали яркие победы, забивали красивейший голы и не менее красиво не давали играть звездам, против которых приходилось защищаться.

Знаменитый полузащитник минского «Динамо» и «Ювентуса» Сергей Алейников был ключевым игроком советской сборной на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов.

– Мне доверяли держать Платини, Марадону, - говорил он в интервью «Спорт-Экспресс».

С легендарным французом Мишелем Платини Алейников сошелся на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Тогда главным тренером был Валерий Лобановский.

- Лобановский дал установку: «Не бегай за ним все время. Если мяч у нас, подключайся в атаку, но успевай назад». Мы тогда сыграли вничью. Считаю, что я со своей задачей справился. Такие футболисты, как Платини и Марадона, играют не за счет скоростного рывка, как, скажем, Игорь Беланов. Они великолепно укрывают мяч, стоя на месте, обманывают противника за счет движения корпусом. Но я уже знал некоторые хитрости Мишеля и на них не поддавался.

Матч против французов закончился со счетом 1:1. Опорный полузащитник все матчи провел без замен, а в игре против Венгрии (6:0) красивейшим дальним ударом поразил ворота соперника.

Тот чемпионат для сборной СССР закончился поражением (3:4) от бельгийцев в 1/8 финала, и бытует мнение, что шведский судья Фредерикссон один из голов бельгийцев засчитывать не должен был – было положение вне игры. Доказательств этому нет, но про Фредерикссона сборная СССР еще вспомнит на следующем чемпионате мира 1990 года.

Матч группового этапа СССР – Аргентина. В составе советской сборной на поле вышли сразу три белоруса: опорные полузащитники Андрей Зыгмантович, Сергей Алейников и левый защитник Сергей Горлукович.

– В сборной у меня не было задания персонально опекать аргентинца, но наши игровые позиции на поле все время совпадали: я действовал в центре, а он по центру начинал атаки из глубины поля, - вспоминал Алейников. - В этих матчах старался заранее угадать, куда будет двигаться Марадона. Иногда угадывал, иногда он меня обманывал. Отобрать мяч у него очень трудно: маленький, крепкий, локти расставит – не подойдешь. Марадона есть Марадона.

В том матче Марадона не забил, в том числе благодаря тому, что его плотно опекал Андрей Зыгмантович. Правда, порой, приходилось нарушать правила и Андрею судья показал желтую карточку. В истории сохранилось несколько фотографий, где Андрей играет против великого аргентинца.

Аргентина тогда выиграла 2:0 без помощи голов и голевых передач Диего. Но Марадона сыграл важную роль в этой победе… как защитник!

Вы помните, как в 1986-м Марадона забил рукой англичанам и сказал, что это была рука бога. В 1990-м он эту самую руку подставил под мяч, летевший в пустые ворота после удара Олега Кузнецова. Фредерикссон вопиющее нарушение на заметил или не захотел замечать. А Диего после игры сказал, что это он нечаянно.

Сергей Алейников перед тем матчем с аргентинцами вспомнил, как встретился с Диего:

- Наши минчане попросили взять у него несколько автографов. Знаю, что после игры к нему не пробьешься. Решил пойти в раздевалку перед матчем. У дверей полицейский – не пускает. Попросил его: «Позови Диего». Выходит. Так, мол, и так, говорю. Другой бы на его месте мог и послать подальше – чего перед делом голову морочить. А этот доброжелательно так расписался, без зазнайства.

В заключительном матче чемпионата сборная СССР обыграла Камерун 4:0 и один из голов с передачи Алейникова забил Зыгмантович. Но в плей-офф тогда советская команда не вышла, пропустив туда аргентинцев и румын.

Кстати, Сергей Горлукович, уроженец деревни Боруны Гродненской области, в 1994 году как гражданин России сыграет на своем втором чемпионате мира, но уже как футболист российской сборной.

А за сборную Украины на чемпионате мира 2006 года выступал белорус Артем Милевский. Он в 15 лет переехал в Украину, получил гражданство и постепенно стал ведущим игроком киевского «Динамо».

На групповом этапе чемпионата мира-2006 молодой 23-летний нападающий выходил на поле со скамейки запасных. Его звездный час пробил в матче 1/8 финала против Швейцарии. Артема выпустили на поле уже в дополнительное время, под серию пенальти и он не подвел. Более того, свой 11-метровый он исполнил в стиле Паненки, а на такое в нервной обстановке решились бы не многие.

На четвертьфинальный матч против Италии Милевский вышел уже в стартовом составе, но помочь команде не смог – поражение 0:3.

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