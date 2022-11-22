17-летняя белоруска стала абсолютной чемпионкой мира по шашкам, победив во всех программах 2 22.11.2022, 13:34

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Виктория Николаева

Соперники называют ее «Опасной Викой».

17-летняя белоруска Виктория Николаева в конце октября стала абсолютной чемпионкой на мировом первенстве по шашкам в Грузии, выиграв сразу в трех категориях. Такого в мировой истории шашек еще не было. О своей победе, тренировках и прозвище «Опасная Вика» девушка рассказала газете «Звязда».

Родители отвели Викторию на шашки в пять лет, а в 14 она уже начала выступать на взрослых первенствах. На прошлогоднем чемпионате в Эстонии ей удалось занять второе место в мгновенной программе, а в нынешнем — выиграть сразу в трех категориях: быстрой, мгновенной и классической.

В финале Вика одолела чемпионку России Нику Леопольдову. Признается, что на первое место даже не рассчитывала: надеялась попасть разве что в призеры.

Перед чемпионатом мира девушка каждый день тренировалась в Республиканском центре олимпийской подготовки, в воскресенье занималась дома самостоятельно.

— Подготовка в основном такая же, как и к другим соревнованиям: сначала я решала комбинации, потом позиции, после — тренировочные партии. И теории приходилось уделять внимание, — рассказала Виктория, которая к тому же учится в 11-м классе гимназии.

Победители чемпионата Беларуси едут на мировое первенство за счет федерации. На чемпионате мира в Грузии был свой призовой фонд — 30 тысяч долларов, который делился на шесть турниров (три среди женщин и три среди мужчин). Денежное вознаграждение получили все победители, в том числе и белоруска.

А прозвище «Опасная Вика» она получила еще в 11 лет — на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге в 2016 году:

— Там я хорошо сыграла в мгновенной программе и среди женщин тоже заняла первое место. Со взрослыми противниками было сложно играть, но у меня было одно преимущество: почти никто меня не знал. Все считали маленькой девочкой и рассчитывали, что партия со мной будет легкой прогулкой. А я смогла выиграть.

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