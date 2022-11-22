Лукашисты хотят запустить «супербазу» доходов белорусов 5 22.11.2022, 17:11

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В нее планируют включить информацию почти о всех денежных поступлениях.

Чиновники по-прежнему хотят обновить «супербазу» доходов населения и включить в нее новую информацию. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Напомним, нанимателей хотят обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников. Сейчас чиновники также планируют обязать банки «сливать» налоговой информацию о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

О какой базе речь

Еще в 2021 году чиновники анонсировали, что хотят, чтобы налоговые агенты, то есть наниматели, с 1 января 2023-го в обязательном порядке представляли налоговикам информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение собирались сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставках), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.

Какие данные планируют включать в «супербазу» по доходам, а какие — нет

В проекте изменений в Налоговый кодекс прописали, что госорганы, другие организации, а также представительства иностранных организаций, белорусские ИП обязаны представлять сведения о доходах физических лиц по специальному списку. Также это касается областных нотариальных палат (и минской городской) и нотариусов из бюро.

Налоговые агенты, то есть наниматели, должны будут представлять сведения о доходах физлиц, которые подпадают под налогообложение, в том числе данные о льготах и суммах подоходного налога.

Нанимателям не нужно будет сообщать о:

- выигрышах (а также возвращенных несыгравших ставках);

- доходах, которые относятся к государственным секретам, банковской тайне;

- доходах ИП, нотариусов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности;

- доходах от продажи физлиц продукции растениеводства на своем земельном участке;

- доходах от сбора и сдачи ягод, орехов, грибов;

- доходах от сдачи вторичного сырья;

- о займах и кредитах физлицам;

- о микрозаймах и коммерческих займах;

- о займах физлицам по договорам займа денежных средств, которые заключили через сервисы онлайн-заимствования;

- о всех видах компенсаций.

Но нанимателям, как планируется, нужно будет сообщать про денежные компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходные пособия из-за разрыва трудового договора. Также в «супербазу» надо будет передавать данные о компенсациях, которые подпадают под налогообложение, при этом размер выплат превышает установленный чиновниками потолок.

Также работодателям нужно будет сообщать некоторые данные о доходах военнослужащих, которые они получают от общественных объединений.

Какие еще данные хотят включать в «супербазу»

Белорусскую валютно-фондовую биржу хотят обязать представлять налоговикам информацию о сделках с ценными бумагами, которые были совершены с участием физлиц.

Как планируется, сначала эту информацию будут предоставлять в МНС на электронных носителях, а позже — через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС).

Что хотят изменить по данным, которые банки должны сообщать налоговой

Чиновники также планируют обязать банки сообщать налоговой о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

Также банки намерены обязать предоставлять в МНС данные из кредитной истории физлиц.

Что касается компаний и ИП, то банки должны будут также сообщать налоговикам о движении средств по счетам, а также электронных денег по электронным кошелькам.

Также чиновники хотят, чтобы банки в течение трех рабочих дней сообщали по запросу налоговой информацию о движении денежных средств по счетам, электронным кошелькам.

«Нацбанк, банки представляют в МНС информацию о наличии счетов, электронных кошельков у физических лиц по состоянию на 1 января 2023 года в порядке, установленном соглашением, заключенным Нацбанком с МНС», — говорится в проекте изменений в Налоговый кодекс.

А сейчас разве нет базы с доходами населения?

Есть. Министерство по налогам и сборам уже ведет базу данных учета доходов физлиц. С 10 апреля этого года заработало постановление cовмина № 201 «О представлении сведений о доходах физических лиц». Документ предполагал создание новой базы доходов населения. В нее включают не только информацию о зарплате, но также по пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам. Эта информация поступает в Министерство по налогам и сборам для базы автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц.

Сейчас чиновники хотят внести изменения в постановление № 201 и расширить список информации, которую будут собирать по доходам физлиц.

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