Мексика и Польша сыграли вничью на ЧМ-2022 3 22.11.2022, 21:02

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Левандовский не забил пенальти.

Мексика и Польша сыграли вничью в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счетом 0:0.

На 59-й минуте матча Польша могла забить. Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Роберте Левандовском и главный арбитр Крис Бит назначил 11-метровый удар. Левандовский пробил в нижний угол ворот, голкипер Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Сборная Польши следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии, мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), второе и третье — Польша (1 очко) и Мексика (1 очко), четвертая — Аргентина (0 очков).

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