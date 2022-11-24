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Европарламент призывает конфисковать активы Лукашенко

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  • 24.11.2022, 22:01
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Европарламент призывает конфисковать активы Лукашенко

ЕС предлагает направить активы диктатора жертвам его режима и представителям белорусской оппозиции.

Парламент Европейского Союза в четверг, 24 ноября, в Страсбурге принял резолюцию о правовой ситуации в Беларуси. В ней евродепутаты призвали Еврокомиссию и входящие в ЕС страны доработать правовой механизм, который позволит конфисковывать замороженные ЕС активы, в том числе активы правителя Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения. Предлагается направить эти средства жертвам режима Лукашенко и представителям белорусской демократической оппозиции.

Законодательный орган Евросоюза призывает продолжать дипломатическую изоляцию Беларуси, в том числе в международных организациях, а также сокращать дипломатическое присутствие ЕС и его стран на ее территории.

Лукашенко и связанные с ним лица несут ответственность за военные преступления в Украине и должны предстать перед международным трибуналом и Международным уголовным судом, заявил Европарламент. Его депутаты решительно осудили участие Беларуси в войне России против Украины и новое развертывание российских войск на белорусской территории.

В связи с предполагаемым использованием поставщиками крупных европейских компаний принудительного труда белорусских заключенных парламент ЕС призывает все предприятия в Евросоюзе прекратить отношения с любыми белорусскими поставщиками, наживающимися на принудительном труде. Депутаты призывают Совет ЕС ввести санкции против всех компаний, работающих в Беларуси и использующих принудительный труд в своих цепочках поставок.

Европарламент напоминает, что ни сам Евросоюз, ни его члены не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Евродепутаты заявили о непоколебимой поддержке белорусской оппозиции и гражданского общества. «Победа Украины ускорит демократические изменения в Беларуси», - сказано в резолюции.

Еврокомиссию и страны ЕС парламентарии просят и далее поддерживать демократическую оппозицию, гражданское общество, правозащитников и представителей независимых СМИ в Беларуси и за рубежом, чтобы подготовиться к грядущему переходу страны к демократии.

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